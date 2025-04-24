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    426藍白上凱道是「簽連署最佳時機」！罷團曝原因笑翻網友

    大罷免二階連署陸續進入最後衝刺，各地罷團積極催連署份數。（資料照）

    大罷免二階連署陸續進入最後衝刺，各地罷團積極催連署份數。（資料照）

    2025/04/24 00:30

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨、民眾黨週六（26日）集結凱道抗議民進黨政府，有罷團特地製圖呼籲想要簽罷免連署卻怕與身邊深藍親友發生矛盾的人，4月26日當天是出門簽連署的最佳時機，「因為國民黨都在凱道大喊口號」，鄉民們看到後讚爆！

    大罷免二階連署如火如荼進行中，各地罷團最後衝刺，積極衝高連署份數。名嘴張益贍23日晚間分享罷團製圖，「426簽連署罷免國民黨！你是不是一直想連署又怕被看見？是不是時常想簽又猶豫而錯過連署攤？4月26日就是你最佳時機啦！因為國民黨都在凱道大喊口號，監視騷擾放箭攻擊的國民黨人，全都不在！二階連署倒數時刻，你真的不能再錯過！」

    張益贍笑稱：「罷團這招叫做『調虎離山』。426國民黨又中計！最佳時機，最後機會，錯過不再，全台簽起來！」

    該圖曝光後吸引數千名網友讚爆，「真的是大好機會」、「這招絕了」、「大家來去苗栗市、公館鄉、三義鄉幫忙鼓勵連署，他們都怕邱鎮軍的黑道勢力，星期六剛好利用空城計」、「偏激的那天都會去遊行，恰好給大家安靜地簽連署書」、「好厲害的文案操作」、「台灣人越來越聰明奧妙了」、「36計的聲東擊西」。

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