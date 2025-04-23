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    與史瓦帝尼小小「Taiwan」見面 林佳龍：擴大婦女創業基金

    外交部長林佳龍與婦女瑪布札名為「Taiwan」的小孩相見歡，並與「Taiwan」擊掌。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍與婦女瑪布札名為「Taiwan」的小孩相見歡，並與「Taiwan」擊掌。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/04/23 23:33

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍以總統特使身分率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，今（23）日與史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）共同出席「婦女創業小額信貸循環基金」成果發表會，宣布台灣將再挹注50萬美元擴大基金規模，並與其中一位婦女名為「Taiwan」的小孩相見歡，與「Taiwan」擊掌，贈送石虎抱枕祝福「Taiwan」時時被愛與希望包圍。

    史瓦帝尼年輕創業媽媽瑪布札（Nomfundo Mabuza）說，「我為孩子取名Taiwan，因為那是我生命轉彎的起點」。林佳龍指出，當瑪布札在創業路上面臨困難時，由台灣設立的「婦女創業小額信貸循環基金」及時提供支持，瑪布札也因此特別將孩子取名為「Taiwan」，感念台灣協助她渡過創業最艱難的時期。

    林佳龍特別與「Taiwan」見面、擊掌，送上特地帶來的石虎抱枕給「Taiwan」，祝福他未來如石虎般靈巧勇敢，永遠被愛與希望包圍。

    林佳龍說，「婦女創業小額信貸循環基金」的誕生來自史瓦帝尼王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）推動婦女賦權的願景，由副總理札杜莉大力推動落實。林佳龍特別感謝執行單位國合會經理彭明煜，在簡報計畫成果時真情流露，感性分享自己看見受惠婦女人生獲得改變的感動。

    林佳龍指出，台灣最初捐助100萬美元（約新台幣3251萬元）作為婦女創業基金的起步資金，一年多來已核貸508件、約54萬美元（約新台幣1755萬元），還款率「近乎百分之百」，甚至有30件提前清償，展現史瓦帝尼婦女驚人的堅毅與誠信，也吸引各國駐館和國際組織表示合作興趣。

    林佳龍也在會中宣布，台灣將再挹注50萬美元（約新台幣1625萬元）擴大基金規模，持續支持史瓦帝尼婦女勇敢追夢，讓台灣的善意持續在史國發芽茁壯，成為兩國人民之間最堅實真摯的連結。

    此外，林佳龍也與史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）會晤，感謝史瓦帝尼長年支持台灣參與國際組織，並在聯合國大會與氣候變化綱要公約締約方大會中為台灣仗義執言。林佳龍表示，期待台史兩國未來在農業、教育、職訓、醫療、婦女與青年賦權等各面向的合作持續深化，嘉惠更多史國民眾，讓彼此關係更加穩固。

    外交部長林佳龍贈送石虎抱枕給「Taiwan」，祝福他未來如石虎般靈巧勇敢，永遠被愛與希望包圍。 （外交部提供）

    外交部長林佳龍贈送石虎抱枕給「Taiwan」，祝福他未來如石虎般靈巧勇敢，永遠被愛與希望包圍。 （外交部提供）

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