傅崐萁究責會 葉霸老師：把親共立委從立院排除是花蓮人重要工作

「葉霸」葉春蓮老師說，把親共的傅崐萁從立院排除掉，是花蓮人重要的工作。（記者王錦義攝）

2025/04/23 22:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕經濟民主連合今晚在花蓮市舉行傅崐萁究責會，追究他過去一年來在立院透過各種違法亂政的行動來癱瘓國家、踐踏民主的行為。退休名師葉春蓮說，把親共的傅崐萁從立院排除掉，是花蓮人重要的工作，現在已經到了1萬9000份，繼續加油，最後要衝高到2萬5000份，把傅崐萁罷掉。

「葉霸」葉春蓮說，若中共沒收台灣，台灣不會變成香港第二，中共給台灣人的只有兩條路：集中營跟國有器官，因為從總統直選後就是自由慣了，「難管教」，這麼自由的國家怎麼可能會乖乖接受中共統治？所以中共只會把台灣人送集中營，然後台灣人都變成中共「國有的」，連身體內的器官都是中共國有的。

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「我們要把傅崐萁罷免下來」，葉春蓮說，從去年地震後花蓮變得奄奄一息、黯淡無光，全台灣人都很愛花蓮、很喜歡來花蓮，但因為傅崐萁20年來把花蓮變得黯淡無光，傅崐萁在植樹節活動上把她排除出去，現在「換我們排除他了」，為了花蓮、為了台灣、為了下一代，為了讓花蓮生機重現、風華再現，把台灣公敵傅崐萁罷掉，才能讓國會恢復正常。

經民連指出，去年立委上任後，國民黨團與民眾黨聯手，強行通過違憲濫權的《立法院職權行使法》與《刑法》藐視國會罪，此後傅崐萁們強硬推行各種民主倒退法案；甚至癱瘓憲法法庭，這些提案看似各自獨立，實則指向同一目的，削弱台灣民主制度、增強國民黨與中共對台影響力；透過立法綁架國家，使國民黨與其背後特權、利益集團重掌國家大權。

傅崐萁在未經任何授權的情況下，率團赴港，大言不慚對香港官員聲稱自己「代表台灣中央政府」。經民連指出，傅崐萁把立法委員當成外交部長，把黨團總召做成總統，不僅僭越職權，更踐踏台灣作為主權國家的尊嚴，已嚴重影響國家安全與我國民主體制。

「身為一個母親，希望孩子能在台灣、在花蓮平安的成長，沒有恐懼的成長」，領銜人李美玲說，原本當領銜人只是覺得當個吉祥物就好，沒想到從朱立倫到藍營名嘴鋪天蓋地抹黑，合法申請的補助案被造謠成貪污，選舉、罷免就是公民的權利，不該是選舉的時候開開心心，罷免的時候就要恐懼、害怕被查水表，這不是正常的民主社會。

民進黨立委陳培瑜說，從去年開始，傅崐萁為首的藍白立委在立院通過一連串看似合法但實為出賣台灣的法案，藍白立委用暴力、用不正當的方式迫害每一個站在台灣人身邊、捍衛台灣民主的人，但從去年五月開始看到很多台灣人站出來，讓他們相信台灣人是驕傲的，而這麼多花蓮人站出來，更是給他們更多的勇氣。

「恐懼使人自甘為奴」，台灣鷹爸徐柏岳說，中國會不會打台灣？其實大家只要注意美國在台協會的旅遊警示燈號，現在是藍燈安全，預警黃燈，最後就是紅色警戒，只要中共發射飛彈，台灣8到10秒就抓到，第一波只會攻擊軍事設施等，不會攻擊一般住宅，「毛澤東說過不打沒有內應的仗」，罷免若輸了，台灣一旦開了大門以後就沒有機會了，自己的國家自己救！

經濟民主連合今晚在花蓮市舉行傅崐萁究責會，「葉霸」葉春蓮到場開講。（記者王錦義攝）

民進黨立委陳培瑜到場開講。（記者王錦義攝）

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