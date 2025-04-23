特別條例納入國土安全韌性 回溯到3月12日美國課徵鋼鋁關稅實施

行政院會明天（24日）將通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，考編列逾千億元經費，回溯到3月12日美國課徵鋼鋁25％關稅開始實施。（資料照）

2025/04/23 22:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國總統川普關稅戰，行政院會明（24）日將通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，考量到國際經貿局勢的變化，將編列逾千億元的經費，特別條例實施日期暫定2027年12月31日為止，並回溯至今年3月12日美國課徵鋼鋁25％關稅開始實施。

政院人士指出，特別條例草案一直到今晚內容與名稱都還在調整中，原本我國出口供應鏈支持方案為「9大面向、20項措施、880億元」，但在賴清德總統、行政院長卓榮泰的產業之旅期間，決定在汰舊換新設備部分，再增加50億元，經濟部從原來的410億元經費，將增加至460億元。而行政院也盡量顧及所有面向，因此擴大匡列金額與適用範圍。

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該名人士解釋，除了經濟韌性外，還要考量社會韌性與國土安全韌性。過去一年來，台灣地緣政治處於複雜狀況，加上美國總統川普上任後，亞太局勢變化，其實都是環環相扣，因此國家整體的社會與經濟安全角度，都必須納入考量。

此外，明日提報院會的特別條例也會比照疫後特別條例，產業所領取的補助和其他給與，免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

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