罷游顥連署收逾1.9萬份 達標只剩最後一哩路

罷免游顥志工非常多，大家開心大合照。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/23 21:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣被視為罷免艱困選區，投二罷免游顥公民團體，今晚公布收到連署書1萬8000份，另「南投公民會社」與名間鄉長陳翰立、縣議員沈夙崢、前立委蔡培慧也送交1413份，合計達1萬9413份，離門檻不到500份，領銜人林敬桐表示，明天起不再公布新數字，大家全力再拚，盼能達到目標2萬5000份。

投二「去游除垢」罷免立委游顥公民團體，今晚在南投家樂福夜市對面設攤及宣講，除該罷團的志工外，協助罷免的「南投公民會社」也大動員，名間鄉長陳翰立、前立委蔡培慧，縣議員陳玉鈴、沈夙崢，及民進黨前縣黨部執行長曾琮愷等人都到場助講。

請繼續往下閱讀...

陳翰立、陳玉鈴、蔡培慧等人強調，南投縣醫療資源缺乏，身為投二立委的游顥居然還提案修法讓中國配偶拿身分證6年改為4年，讓更多中國人來依親使用健保，這樣不為南投人設想、不適任的立委南投人必須罷免。

「去游除垢」罷團在18日公布收到連署份數破1萬5000份後，即未再更新資訊，該罷團領銜人林敬桐，今晚在宣講現場公布連署份數已達1萬8000份。而在她宣布之後，蔡培慧與陳翰立、沈夙崢及「南投公民會社」，則再送上一大箱共1413份連署書，合計1萬9413份，離罷免門檻1萬9833份，只差420份。

身兼民進黨南投縣黨部主委的縣議員陳玉鈴表示，為了台灣和南投好，這次公民團體志工、黨公職都團結在一起，未來希望投一「All罷馬」罷免馬文君、投二「去游除垢」罷免游顥的連署份數，都能至少達2萬3000份。

「南投公民會社」幹部（前排左）與名間鄉長陳翰立（前排右），送交一箱1413份連署書，由「去游除垢」罷團領銜人林敬桐（前排中）代表接受。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法