罷免藍委呂玉玲二階連署只差3000多份 小蜜蜂、行動連署車收件衝刺

「罷呂清玲」團隊明晚6點半至8點半在平鎮區麥當勞民族店旁進行小蜜蜂收件。 （取自「罷呂清玲」團隊臉書）

2025/04/23 21:19

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊今天再公布最新收件連署數達2萬5000份，距法定門檻2萬8064份還差約3000餘份，團隊志工與桃園市民進黨籍市議員這週持續於平鎮、龍潭區各地小蜜蜂、行動連署車收件衝刺。

「罷呂清玲」團隊指出，明晚（24日）6點半到8點半在平鎮麥當勞民族店旁小蜜蜂收件。

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桃園市議員王珮毓說，這週行動連署車都會在平鎮、龍潭地區跟罷團小蜜蜂合作收件，平鎮區部分，週日上午9點到12點在和平市場、下午3點在民俗文化公園。市議員劉仁照說，週六上午9點，立委王義川也會來平鎮區的山仔頂市場，一起衝刺連署收件。

市議員張肇良說，行動連署車明天早上9點到12點在龍潭區神龍路元大證券對面，週五、六早上8點半到12點在龍潭市場，週五下午2點到5點在民族路自由生鮮聯盟旁，週六下午2點到5點在渴望園區收件。

第二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉領銜人Rick說，團隊志工這週會到收件數沒較高的新屋地區掃街連署，週六、日早上9點到12點會在新屋公民會館收件，同時在周邊掃街游擊，希望在造冊前持續衝高安全份數。

聯合罷免團隊相關連署的最新時間地點資訊，可上網https://reurl.cc/M6VQ2p查詢。

「罷呂清玲」團隊連署站與民進黨籍桃園市議員服務處持續收件。（取自「罷呂清玲」團隊臉書）

「罷呂清玲」團隊今天公布最新收件連署數達2.5萬份，距法定門檻2萬8064份還差約3000餘份。（取自「罷呂清玲」團隊臉書）

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊週六小蜜蜂收件處，同時在周邊掃街游擊。（取自「全力一擊 罷免涂權吉」團隊臉書）

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊週日小蜜蜂收件處，同時在周邊掃街游擊。（取自「全力一擊 罷免涂權吉」團隊臉書）

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