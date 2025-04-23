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    號召藍軍426上凱道 朱立倫與鄭正鈐、高虹安竹市合體

    號召藍軍上凱道，國民黨主席朱立倫與立委鄭正鈐、高虹安在新竹市合體，籲反惡罷戰獨裁。（記者洪美秀攝）

    號召藍軍上凱道，國民黨主席朱立倫與立委鄭正鈐、高虹安在新竹市合體，籲反惡罷戰獨裁。（記者洪美秀攝）

    2025/04/23 19:46

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今下午5點到新竹市與立委鄭正鈐、涉貪停職的新竹市長高虹安合體「反惡罷、戰獨裁」說明會，高虹安雖出席但未上台致詞，僅與朱立倫同框並逐一向黨員敬酒。

    朱立倫致詞時表示，台灣現在碰到最大的危機，就是選出一位每天都在搞政治鬥爭的總統，「他的字典當中只有鬥」，我們期待安定、和諧的台灣，現在變成對立、鬥爭的台灣，大家希望拼經濟，結果民進黨從南到北都在搞大罷免，要將在野的力量消滅掉。

    朱立倫說，這樣下來，台灣就變成一個獨裁的社會，全世界找不到任何一個會對在野黨發動大罷免的民主國家，總統賴清德正在創造全世界民主之恥，不是民主奇蹟，打著民主的旗號消滅在野黨，這是絕對不容許發生的。同時用司法的力量，大刀砍向在野黨，民眾黨被砍、國民黨也被砍，且是完全、用不成比例的方式對待所有在野黨。

    朱立倫強調，4月26日請大家一定要站出來，共同上凱道、站出來戰獨裁，共同出來反惡罷。

    朱立倫也說，針對新竹市，不管是高虹安或鄭正鈐，被惡質罷免針對，應該將所有的力量展現出來，守護台灣民主，不能讓惡質的罷免蔓延，尤其鄭正鈐為新竹市增加了多少的統籌分配，一定要讓鄭正鈐繼續為新竹市打拼。

    至於高虹安也被提罷免，朱立倫表示，想罷掉高虹安就是想要民進黨直接派代表來接手新竹市，這是最惡質的做法，所以也支持高虹安，「大家團結努力426上凱道，大家戰獨裁、426站出來」。

    號召藍軍上凱道，國民黨主席朱立倫與立委鄭正鈐、高虹安在新竹市合體，並向支持者逐桌敬酒，並籲反惡罷戰獨裁。（記者洪美秀攝）

    號召藍軍上凱道，國民黨主席朱立倫與立委鄭正鈐、高虹安在新竹市合體，並向支持者逐桌敬酒，並籲反惡罷戰獨裁。（記者洪美秀攝）

    號召藍軍上凱道，國民黨主席朱立倫與立委鄭正鈐、高虹安在新竹市合體，並向支持者逐桌敬酒，並籲反惡罷戰獨裁。（記者洪美秀攝）

    號召藍軍上凱道，國民黨主席朱立倫與立委鄭正鈐、高虹安在新竹市合體，並向支持者逐桌敬酒，並籲反惡罷戰獨裁。（記者洪美秀攝）

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