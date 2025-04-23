「桃六刪邱」罷免立委邱若華 週五、週日在大溪、八德都有活動

「桃六刪邱」罷免桃園第六選區立委邱若華第2階段連署進入倒數計時，立委郭昱晴總部每天都有民眾上門連署（記者謝武雄攝）

2025/04/23 19:37

〔記者謝武雄／桃園報導〕〕「桃六刪邱」罷免桃園第6選區立委邱若華第2階段連署進行中，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合將於25日晚間6點30分起在大溪區多目標體育館外籃球場，舉行「傅崐萁集團究責會：邱若華」，包含罷免邱若華團隊領銜人林萬榮、經民連智庫研究員黃亭偉、經民連智庫召集人賴中強、立委張雅琳都會到場，懇請大溪鄉親「用筆救台灣」。

罷團發言人黃傑米表示，罷免邱若華的二階門檻為2萬8222份，目前已經到達2萬6700份，距離安全目標4萬份還是有一段距離，由於連署時間只剩下9天，會全力衝刺，並擴大小蜜蜂行動，提供到府收件，街頭發送連署書等服務，希望能夠達到4萬份目標。

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當天邀請特別嘉賓台灣鷹爸徐柏岳、桃園市議員許家睿、台灣公民陣線志工蔡明穎、在地公民Morrison演講，呼籲桃六鄉親站出來。

罷團亦將於27日下午3點至5點在八德藝文廣場（桃園市八德區興豐路八二三號）舉行「人民是頭家」宣講活動，由桃園市議員黃瓊慧擔任主持人，到場名嘴有女力護國計畫嚴雯馨醫師、林謅罵律師，女神下午茶，立委郭昱晴、陳培瑜、張雅琳、民進黨發言人吳崢、網紅皮筋兒、板橋大刪元發言人莫莉及許家睿到場開講。

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