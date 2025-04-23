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    陳文彬執導「安太歲」罷免片 有國民黨證素人客串演出

    陳文彬執導「安太歲」罷免片，有國民黨證的素人吳綉釧（圖右）客串演出。（Taiwan Action提供）

    陳文彬執導「安太歲」罷免片，有國民黨證的素人吳綉釧（圖右）客串演出。（Taiwan Action提供）

    2025/04/23 19:35

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕導演陳文彬所執導的最新「安太歲」罷免片，全片最吸睛的是素人演員吳綉釧，因為吳綉釧還保存國民黨的黨證，但對國民黨越來越失望，不希望台灣變成香港，為了下一代，決定挺身站出來挺罷免！

    吳綉釧表示，她因為認識陳文彬，陳文彬請她幫忙為演員梳化妝，結果一到拍片現場，導演臨時叫她上去當臨演，演出去宮廟問仙仔的女信徒友人，由於仙仔要大家動起來挺罷免，她的台詞就是「仙仔愛說笑，我們住南部ㄟ」，再帶出罷免不分地區，全台都要動起來的宣傳主軸。

    吳綉釧說，她在學生時代就加入國民黨，國民黨以往都是反共，如今卻是越來越向中共靠攏，遇到許多國家方向或是政策，卻都只會硬凹，為了反對而反對，讓她越來越看不下去，讓她不願意再繳黨費，成為國民黨的失聯黨員，最後在2、3年前加入民進黨，選擇跟台灣站在一起的政黨。

    雖然吳綉釧所居住的彰化地區，並沒有罷免的人選，但她認為，台灣的民主自由與安全都不是憑空掉下來，這都是台灣人努力的成果。為了讓下一代過更好的生活，不要讓台灣香港化，她就要勇敢站出來，打電話給在北部的親朋好友，一起來參加連署。因為，台灣是所有人的台灣，不能因為她所住的地方沒有罷免連署，就覺得可以置身事外。

    陳文彬強調，吳綉釧雖是素人演員，但上場一次就OK，而台灣基層有許多像吳綉釧的選民，原本是支持國民黨，但看到國民黨的赤化，對於台灣的未來也非常憂心。這部罷免片就是要呼籲中南部民眾，罷免不是只有選區居民的事，二階連署需要更多人站出來，讓全國連署大罷免成功。

    陳文彬執導「安太歲」罷免片，有國民黨證的素人吳綉釧（圖右）客串演出。（Taiwan Action提供）

    陳文彬執導「安太歲」罷免片，有國民黨證的素人吳綉釧（圖右）客串演出。（Taiwan Action提供）

    陳文彬執導「安太歲」罷免片，呼籲中南部民眾也可以出力。（Taiwan Action提供）

    陳文彬執導「安太歲」罷免片，呼籲中南部民眾也可以出力。（Taiwan Action提供）

    陳文彬執導「安太歲」罷免片，呼籲中南部民眾也可以出力。（Taiwan Action提供）

    陳文彬執導「安太歲」罷免片，呼籲中南部民眾也可以出力。（Taiwan Action提供）

    陳文彬執導「安太歲」罷免片，呼籲中南部民眾也可以出力。（Taiwan Action提供）

    陳文彬執導「安太歲」罷免片，呼籲中南部民眾也可以出力。（Taiwan Action提供）

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