演習先考驗民眾耐性？北市議員批防空避難資訊難找：如國家機密

圖為2023年內湖湖興里辦公處配合萬安46號演習舉行區里防空避難演練。（資料照）

2025/04/23 20:04

〔記者劉詠韻／台北報導〕為提升全民防衛意識與應變能力，分別聚焦防空與災害應變的萬安、民安演習今年起整併為「城鎮韌性演習」，台北市7月17日演習。台北市國民黨籍議員李明賢批評，民眾查詢防空避難資訊時，僅能透過台北市警察局網站進入，缺乏專屬平台與清楚的導引系統，並批評「這又不是國家機密」，後續恐影響民眾在緊急情況下的應變效率。

根據總統府全社會防衛韌性委員會規劃，2025年起的城鎮韌性演習將由全台11個縣市輪流舉辦，4月10日已於連江縣展開；總統賴清德強調，城鎮韌性演習將與軍方的漢光演習互補，著重非軍事部門的防護與災防機制，驗證全民動員體系的實戰能力。

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台北市兵役局說明，整合後的演習內容將精簡化，取消上午的兵棋推演，市民僅需參與下午的防空疏散與實作演練，目前各項演練規劃已完成，後續將視執行情況滾動式調整。

議員李明賢指出，現行防空避難資訊過於分散，他實際查詢北市警察局的官方網頁，發現避難設施圖與防災宣導資料混在同一頁面，缺乏分類與明確指引，對於一般市民而言操作困難，「若全民防衛動員連避難資訊都找不到，這樣的防衛韌性大有問題。」

民防管制中心警務正黃庭芳回應，目前已有「北市警政App」提供防空避難查詢功能，民眾可透過定位快速找到最近的避難設施，是現階段最有效率的查詢方式，並允諾後續將優化電腦版平台的資訊架構與使用者介面，減少民眾操作步驟。

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