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    中國海警「大膽」闖入金門水域 海巡全程掌握即時驅離

    中國海警船（外側）由大膽島南方闖入我金門水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區立刻派出海巡艇（內側）全程併航監控。 （金門海巡隊提供）

    中國海警船（外側）由大膽島南方闖入我金門水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區立刻派出海巡艇（內側）全程併航監控。 （金門海巡隊提供）

    2025/04/23 18:49

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第12巡防區今天下午3點左右偵獲4艘中國海警船，由大膽島南方闖入我金門水域，海巡隊以預置巡防艇快速部署對應，中、英文廣播強勢驅離，中國海警船約於下午5點駛離金門限制水域；這是中國海警船去年2月至今第70次襲擾金門水域。

    金馬澎分署第12巡防區說，大約下午2點多就偵獲到中國海警船出現於金門周邊海域，隨即調度巡防艇前推至限制水域線上部署對應；3點左右，發現中國「14608」、「14512」、「14603」、「14606」4艘海警船兩兩一組，先後自大膽島南方闖入我國水域，海巡立刻以預置4艘巡防艇，快速部署對應及併航監控，透過中、英文廣播，強勢要求中國海警船轉向駛離，海警船在我方巡防艇監控下，約於5點駛出金門限制水域。

    海巡署指出，中國灰色地帶侵擾行動不斷，去年2月至今已襲擾金門水域70次，金馬澎分署及第12巡防區持續強化相關監偵、反應及部署能力，一旦發現中國海警侵擾立即強勢併航監控，秉持堅定的執法立場，周全應對廣播驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

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