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    反制國民黨426 台中6罷團發起「祈福遶境X罷免連署大會師」

    全台大罷進入黃金週，台中市6個罷免公民團體聯合發起罷免連署大會師，舉辦「機車祈福遶境」行動。（台中罷團提供）

    全台大罷進入黃金週，台中市6個罷免公民團體聯合發起罷免連署大會師，舉辦「機車祈福遶境」行動。（台中罷團提供）

    2025/04/23 18:43

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨號召民眾4月26日上凱道參加「反綠共、戰獨裁」活動，全台大罷進入黃金週，台中市6個罷免公民團體聯合發起罷免連署大會師，舉辦「機車祈福遶境」行動反制，由各選區出發，一路會師，最終集結於「洲際棒球場」大會師現場，同步啟動大規模連署收件行動。

    中市第二、三、四、五、六、八等選區罷團「解嚴行動」、「中三拒瓔」、「展翅廢翔」、「斷健行動」、「敲鑼行動」、「一罷擊臣」聯合舉行「祈福遶境 X 罷免連署大會師」活動。中四選區罷團發言人杜承哲醫師指出，這個週六，罷團不只是騎車，更是為台中祈福、為民主出征。

    杜承哲指出，特別是三大告急選區中二、三、八選區，為罷免連署加持，「這一戰，我們不容缺席！」呼籲揪團上車、發動車隊，邀出親友、鄰居、爸媽、阿公阿嬤，一起來連署簽名、來站出來、來守護台灣。

    罷團指出，當天出席隊伍包含，中四選區的民主騎士隊、中五選區的螢火蟲、中六選區的虎頭蜂等英勇中隊，4月26日下午2點到5點，中二罷團從靜宜夜市出發，中三出發點為潭子車站，中四從慧成宮，中五從豪成宮，中從五權車出發，一路會師，最終集結於台中洲際棒球場大會師現場，為罷免繞境祈福。

    台中６個罷團由各選區出發，一路會師，最終集結於「洲際棒球場」大會師現場，同步啟動大規模連署收件行動。（台中罷團提供）

    台中６個罷團由各選區出發，一路會師，最終集結於「洲際棒球場」大會師現場，同步啟動大規模連署收件行動。（台中罷團提供）

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