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    罷免綠委等於罷免賴總統與民進黨？ 民眾稱藍營誆部落長輩連署

    台東國民黨開會連署被熱議（左圖，擷取自劉宇「四叉貓「臉書），原Po民眾表示，藍營以罷免民進黨政府與總統賴清德為藉口號召連署。（右圖，民眾提供）

    台東國民黨開會連署被熱議（左圖，擷取自劉宇「四叉貓「臉書），原Po民眾表示，藍營以罷免民進黨政府與總統賴清德為藉口號召連署。（右圖，民眾提供）

    2025/04/23 18:47

    〔記者劉人瑋／台東報導〕網紅「四叉貓」今天下午po文，指出國民黨台東縣黨部「連署只要寄信叫黨員過來簽就好，我們還要去擺攤」。台東則有民眾反應，國民黨誆稱「來連署罷免綠委即能讓賴清德和民進黨政府下台」，根本是欺騙老百姓。但這說法遭藍營地方黨部否認。

    當「四叉貓」和網友們還在感嘆或嘲諷、自嘲國民黨不費力就能收到連署書，原po民眾則表示，真正的重點在於，鄉下老人家根本沒有太多分辨能力，只要親朋好友招朋引伴就跟著行動，更誇張的是，居然以讓總統賴清德和民進黨政府下台當號召，「連民主的罷免制度都亂搞、曲解，這算哪門子民主？」。

    再者，民眾說，以往鄉下都是隨便入黨，像友人收到這封信就是因為當年老人家隨便加入，因此才感覺像是挨家挨戶寄信、敲門，找人開會。

    國民黨台東縣黨部否認民眾說法，黨部表示，黨部依據黨員名冊寄通知書，並約定到當地其一黨員家中聚會，會中只是解釋需要更多國會席次，並無提到要讓賴清德或民進黨政府下台之類，過程單純，而黨員也反應熱烈，有許多人也紛紛返家帶著長輩參與，沒有挨家挨戶找人之說。

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