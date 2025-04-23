宋建樑比納粹手勢 以色列駐台代表遺憾：許多人仍不了解大屠殺教訓

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron，左1）、總統賴清德（中）、民主基金會董事長韓國瑜（右2）、國安會祕書長吳釗燮（左2）出席「2025年國際猶太大屠殺紀念日活動」。（記者廖振輝攝）

2025/04/23 18:32

〔記者黃靖媗／台北報導〕罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑公然配戴納粹符號臂章、手比納粹敬禮手勢，引起爭議，以色列、德國駐台機構譴責。以色列駐台代表游瑪雅今（23）日在國際大屠殺紀念日活動致詞說，他們投入大量時間與心力，在台灣推廣有關大屠殺的歷史與教育，令人遺憾的是，許多人仍然不了解大屠殺的重要教訓。

台灣民主基金會今天下午舉辦「2025年國際大屠殺紀念日活動」，總統賴清德、台灣民主基金會董事長韓國瑜、以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）、德國在台協會副處長何峰（Andreas Hofem）、外交部次長吳志中出席。

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賴清德致詞說，包含台灣在內的許多國家，都有訂定反屠殺的法令，每年也都會舉行紀念活動，除了悼念受害者、傳承歷史記憶，更重要的是，要強調反對仇恨和歧視的決心。

賴清德指出，台南車路墘教會23年前成立了「台灣Holocaust和平紀念館」，是全台灣首座猶太人紀念館，也是亞洲第2座猶太人大屠殺紀念館，成立的使命就是呼籲人們「忘記仇恨、彼此相愛；杜絕戰爭、崇尚和平」，館中許多物件都是來自猶太人，不僅串起台灣和以色列的連結，也讓台灣人民能夠了解猶太人的境遇，共同珍惜得來不易的和平。

賴清德回憶，他擔任台南市長時，曾參與車路墘教會的展覽活動，也受到以色列政府邀請，前往以色列參與全球市長會議、參觀大屠殺紀念館，他一直記得當時內心的震撼，也更加關注這個議題。

賴清德說，人權與和平是台灣和友盟國家的共享價值，也是台灣與世界的重要連結，和平無價，戰爭沒有贏家，台灣會和民主夥伴國家，繼續深化合作，維護區域和世界的和平穩定，台灣也將持續做出更多貢獻，跟國際社會共同捍衛民主、自由和人權。

賴清德說，今年的紀念活動，不僅是對過去的回顧，更是對未來的警示，提醒我們仇恨、偏見、極端主義對全體人類的威脅，而良知、正義、民主及人權，是抵禦暴行與專制的重要力量；我們不只不遺忘歷史，更應該不分彼此、團結合作，共創美好幸福的未來，讓我們一起努力，確保下一代能夠生活在更加公正、和平的世界。

民主基金會董事長、立法院長韓國瑜致詞說，台灣作為文明社會，政治可以對立、立場可以不同，但是對人權、歷史都應該展現基本尊重，領導者與每位公民都有責任必須傾聽、了解倖存者與受害者的心聲，並採取行動，避免危害人類人性的可怕罪行再次發生。

韓國瑜說，民主及人權是民主基金會的核心價值理念，也是民主國家共同的語言，更是全球民主同盟共同堅守的普世價值；透過今日的紀念活動，希望讓台灣民眾更深刻了解這段歷史，同時學習以色列與德國如何面對歷史悲劇，再次共同攜手努力，避免同樣的悲劇再次發生。

以色列駐台代表游瑪雅說，過去幾年，他們投入大量時間與心力，在台灣推廣有關大屠殺的歷史與教育，令人遺憾的是，許多人仍然不了解大屠殺的重要教訓，以及當今反猶太主義（歧視猶太人）的崛起，大屠殺被視為一場歐洲的悲劇，與亞洲的經歷似乎無關。

游瑪雅指出，猶太人擁有一支捍衛猶太人民的軍隊、一個不屈不撓的社會，和台灣等始終與他們並肩而立的全球盟友，他們將不再陷於無助之中，絕不允許歷史重演。

游瑪雅說，台灣同樣深諳抗暴之痛、尊嚴之爭，大屠殺的警示鐘聲穿透時空，對台灣人民同樣具有重要意義，它們教導我們沉默的危險，仇恨的後果，以及防患未然的必要性。

游瑪雅說，以色列今年擔任國際大屠殺紀念聯盟（IHRA）主席，呼籲全球夥伴承諾進行教育、承諾對抗仇恨，確保大屠殺的記憶不僅僅作為歷史，更作為一個警示和道德責任，建立橋樑而非高牆、促進理解而非分裂，創造一個永遠不會再發生這種暴行的未來，期待台灣政府、議會、各個組織和大學積極參與這項普世承諾，並採納IHRA的反猶太主義定義。

德國在台協會副處長何峰致詞說，紀念活動的核心價值不僅是保存記憶，更重要的是重申「永不重蹈覆轍」的保證；呼籲大眾保護真相遠離否認、維護尊嚴避免仇恨、保存記憶遠離遺忘與抹除，這不僅是出於愧疚感，更是出於責任心，確保過去的歷史不再重演。

大屠殺倖存者Yehudit Biksz的孫女Orly Sela，分享祖母逃離納粹政權的經歷。（記者廖振輝攝）

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