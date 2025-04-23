4/17違法北檢集會 蔣萬安5/9將專案報告

蔣萬安4/17至北檢前違法集會。（資料照）

2025/04/23 17:54

〔記者甘孟霖／台北報導〕北檢偵辦幽靈連署案，國民黨主席朱立倫17日號召黨員北檢前抗議，連台北市長蔣萬安都公然出席違法集會。對此，台北市議會民進黨團提案要求蔣萬安專案報告，今（23日）政黨協商後，安排5月9日報告。

台北市議會今下午進行定期大會，討論議員及市府提案，民進黨團總召陳慈慧等人提案「0417禁集會區違法集會事件之專案報告」共8案，另還有台灣民眾黨團總召張志豪等人提案的「台北市整體經濟與產業轉型因應策略」共9案專案報告。

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針對專案報告提案，議長戴錫欽宣布進入政黨協商，經協商後，將針對「0417法院禁制區集會事件、雙城論壇籌辦狀況、台北市高齡校舍改建推動情形、世壯運籌辦與行銷成果、大巨蛋軟硬體改善及營運績效評估辦理進度、台北市治安與詐欺防治對策」共6案在5月9日上午赴議會進行專案報告。

另外，5月15日上午，安排蔣萬安針對「因應經濟情勢變化台北市推動產業轉型及促進就業策略、台北市人口因應對策；捷運聯開宅政策與處分案之規劃報告、社會住宅政策推動進度及未來規劃；台北市立殯儀館回饋地方經費執行狀況及未來修正方向」等五案，進行專案報告。

此外，經協商要求市府將「因應AI浪潮之現有措施及計畫、長照政策與建置高齡化宜居城市」兩案，書面報告資料5月5日前送至議會。

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