賴清德中常會點名在野政治攻防 黃國昌反嗆：民進黨還要多無能？

民眾黨主席、立委黃國昌。（記者王藝菘攝）

2025/04/23 18:09

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨主席、總統賴清德今天在民進黨中常會中說，當在野黨進行政治攻防時，國家已經繼續在向前走，政府的承諾也如期上路，做所有受到關稅影響產業的靠山。對此，民眾黨主席黃國昌反嗆，面對美國高關稅、民進黨還要多無能？別「講甲歸畚箕，做嘸一湯匙」，用謾罵在野黨掩飾自己的無能。

黃國昌發文說，正是因為賴清德政府面對美國高關稅政策的顢頇怠惰，所以他昨天「把民主還給台灣」野領袖峰會上，具體提出4點建議包含，公民社會與國會的事前事中參與、台美簽訂自由貿易協定、堅守底線，關稅不得高於主要競爭對手例如日本、韓國，以及在野合作建立平台，邀集地方縣市政府、學者專家、產業及勞工代表，共同持續進行民間版衝擊影響評估。

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「若連這4點建議做不到，賴清德還有臉侈言政府會做所有受到關稅影響產業的靠山？」黃國昌抨擊，沒想到，今天下午，賴清德竟然還在民進黨中常會大言不慚批評在野黨這是在進行「政治攻防」。

黃國昌質問，請問賴清德以上4點，哪一點不合理？哪一點不是基於國家利益與人民福祉該有的主張，如果不是因為民進黨無能至極，何須在野黨出面做執政黨該做的事。若行政院長卓榮泰提不出來的衝擊影響評估，就請賴清德立刻公布給台灣社會看。

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