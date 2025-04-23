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    鍾東錦表態支持台中市長盧秀燕選黨主席 竹市立委鄭正鈐這樣說

    國民黨新竹市立委鄭正鈐今天對盧秀燕被拱參選黨主席，他這樣回應。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市立委鄭正鈐今天對盧秀燕被拱參選黨主席，他這樣回應。（記者洪美秀攝）

    2025/04/23 17:39

    〔記者洪美秀／新竹報導〕苗栗縣長鍾東錦今天表態支持台中市長盧秀燕參選國民黨主席，對此，立委鄭正鈐表示，目前來說沒有聽到盧秀燕市長有具體表態，目前為止可能處於旁邊的人敲邊鼓的狀態。朱立倫主席事實上這段時間其實也非常努力，包括前幾天在北檢前面抗議，4月26日要號召大家一起到凱道來，相信黨內有更多的人願意站出來，對國民黨來說都是好的事情。

    他說，最近確實有聽到盧秀燕有意競選黨主席，中央黨部已作出回應，黨內有更多的人願意出來為黨服務、貢獻，確實是好事，國民黨不是執政黨，也沒有黨產，所以擔任主席這份工作是需要很大熱情跟能量，地方上有很多支持盧秀燕選主席的聲音，但目前卻沒有聽到盧秀燕有具體表態，目前為止仍屬於旁邊的人敲邊鼓的狀態。

    朱立倫這段時間很努力，例如前幾天在北檢前、4/26要號召大家到凱道，相信黨內有更多人願意站出來，對國民黨來說都是好事。

    目前黨內還沒有對此議題討論，因目前正面臨被罷免的考驗，目前黨內比較大的討論仍是如何因應不對稱的戰爭，被罷免者不能成立政治獻金專戶，但罷免的人可以成立政治獻金專戶，現在各地有許多民進黨的從政人員跳下來罷免，行政部門對大罷免讓被罷免者面臨不對稱戰爭，需要民眾具體站出來投「不同意罷免票」。

    大部分民眾希望新竹能穩定發展，不希望有罷免的紛紛擾擾，根據民調顯示，不支持罷免的民眾比支持罷免的民眾多了20幾個百分點，但也有弔詭狀況，願意出來投票的人，支持罷免的人佔多數，表示大部分民眾以為不理他就是不支持罷免，是現在面臨的最大挑戰，因此需要做更多宣傳。

    台中市長盧秀燕被拱選國民黨主席，新竹市立委鄭正鈐這樣說。（記者洪美秀攝）

    台中市長盧秀燕被拱選國民黨主席，新竹市立委鄭正鈐這樣說。（記者洪美秀攝）

    台中市長盧秀燕被拱選國民黨主席，新竹市立委鄭正鈐今天這樣說。（記者洪美秀攝）

    台中市長盧秀燕被拱選國民黨主席，新竹市立委鄭正鈐今天這樣說。（記者洪美秀攝）

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