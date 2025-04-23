歷史哥疑八炯「盜圖海外公司」！網打臉：不知付費素材庫

網紅「歷史哥」李易修。（資料照）

2025/04/23 19:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「歷史哥」李易修，多次與八炯隔空互槓導致爭議不斷，又曾在直播中意外暴露搜尋關鍵字，被網友發現紀錄中有情色內容。昨（22日）他又說，419凱道反共遊行的LOGO，與一間土耳其留學公司相似，讓他直批，「八炯啊你是盜圖日記嗎？自己出來說明！」沒想到貼文曝光後，網友直接打臉，「一把年紀了不知道有個東西叫付費素材庫」。

歷史哥在社群平台Threads發文指出，認為419凱道反共遊行的宣傳主視覺，為何與土耳其公司LOGO如此相似，「我們用小編用疊圖確認過，為啥你419的青鳥大集會LOGO，一比對竟跟土耳其一家出國留學教育公司Norden Akademi的官方LOGO一模一樣？」對此，歷史哥還說已經幫對方想好理由了，「1.都是中共栽贓、2.都是小編的錯、3.都是藍白刪預算，沒辦法製作原已由創LOGO」。

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貼文曝光後，眾多網友紛紛打臉，「你真的好可悲…一把年紀了不知道有個東西叫付費素材庫嗎」、「哪像阿北都用免費的賣錢」、「主動翻車的人現在很少見了」、「這明明是付費素材，你是不是沒有智產權的知識，還是你都看盜版免費亂輪片？」歌手閩南狼（陳柏源）也跳出來說，「人家有付費素材圖，你累（咧）？你看亂倫片有付費嗎」。

眾人狂打臉歷史哥，付費圖庫人人皆能使用。（擷取自Threads）

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