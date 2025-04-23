前副總統陳建仁將代表出席教宗葬禮 吳志中：是最好的人選

前副總統陳建仁。（資料照）

2025/04/23 17:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日逝世，享壽88歲，預計於當地時間26日上午10時（台灣同日下午4時）舉行葬禮，我國將由前副總統陳建仁以總統特使身份代表出席。外交部次長吳志中今（23）日下午受訪說明，他們後來討論出來，認為前副總統陳建仁出席葬禮是最佳的人選。

吳志中今日下午出席「2025年國際大屠殺紀念日活動」，會前針對前副總統陳建仁將出席已故教宗方濟各葬禮受訪表示，陳建仁曾見過已故教宗6次，院士證章也是方濟各所頒，與方濟各的關係最深，當面或感情的考量應該是最重要的，陳建仁是他們覺得最好的人選。

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吳志中說，他也曾陪陳建仁去參加德勒莎修女封聖典禮（Canonization of Mother Teresa of Calcutta），與梵蒂岡那邊都是非常熟悉，因此他們覺得，陳建仁應該是目前對梵蒂岡表達我方懷念及不捨的最佳人選。

針對降級疑慮，吳志中表示，上上次是由前總統陳水扁參加，後來是沒有參加，前總統馬英九那次則是出席方濟各的就職，每次都有不同的做法。

至於是否有來自中國方面的壓力？吳志中僅表示，前天才知道教宗逝世的消息、昨天才決定葬禮會在本週六舉辦，時間上非常壓縮，他們可以討論的時間也不多，他覺得這是最佳選擇。

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