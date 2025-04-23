二階需30萬合格連署 民團憂憲訴法公投趕不及8月投票

中選會今（23）日針對民團「人民作主志工團」提出廢除「憲法訴訟法」爭議修法公投提案舉行聽證。（記者李文馨攝）

2025/04/23 17:02

〔記者李文馨／台北報導〕中選會今（23）日針對民團「人民作主志工團」提出廢除「憲法訴訟法」爭議修法公投提案舉行聽證。民團表示，若考慮補件及二階需繳交近30萬份合格連署，這項攸關人民釋憲權的公投提案幾乎不可能在今年8月進行公投，呼籲中選會加速建置純線上電子連署。

人民作主志工團指出，今年2月7日將2200多份提議書提交中選會，經過2個半月後，今天下午在中選會進行聽證會，若考慮後續補件及二階將近30萬份合格連署繳交，「這項攸關人民釋憲權的公投提案幾乎不可能在今年8月進行公投」。

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人民作主志工團表示，各界應正視「公投法」對公民所發起的公投案設下需遵行的流程、規範與等限制；相反地，卻允許作為以公投補正法律案的立法院有權提公投案，且僅以4行字說明立法院交由主管機關辦理公投的過程，致使國民黨能輕易提出2個無必要且無意義的公投，對比下顯不合理且違反比例原則。

人民作主志工團呼籲，中選會應以更有效率的過程處理公民所提的公民案，如加速純線上電子連署之建製，避免因需使用讀卡機、自然人憑證，降低民眾連署的意願；同時也應以相同嚴謹審慎的過程與標準審理立法院提出之公投案。

與會學者蘇彥圖在聽證會上表示，他過去曾參加多個公投提案聽證，其中一案理由書寫了很多，但其實跟主題無關，但最後中選會仍讓公投案成案。他認為，公投是幫助公民共同做成好的決策，理由書是否切合主題，有無不實訊息，當然希望提案領銜人提供好的資訊，但中選會的審查標準應維持一致，勿讓他人認為是否特別刁難、寬容哪位提案人。

蘇彥圖也說，若要避免這個問題，有很多細微的小錯誤，中選會可以提供比較具體的行政指導，跟提案人說大概怎麼改，這可以迴避一些誤解與爭議，進而幫助提案人滿足相關要求。

聽證會主席、中選會委員吳容輝表示，中選會是委員制、合議制的獨立機關，標準都一樣，業務單位同仁提出初審意見給委員作為審查時的參考，最後也不是單一一人做決定，而是合議制做結論。他也說，聽證會的目的是釐清相關爭議點，且要協助提案人進行必要補正，這也是開聽證會的主要目的。

現行「公民投票法」規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉行一次。依此推算，今年公投日期為8月23日，不過實際日期仍以中選會公告為準。

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