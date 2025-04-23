台中北屯廓子里人口比中區還多 議員批盧市府7年分里零進度行政怠惰

台中分大小里鄰「同酬不同工」，盧市府分里分鄰7年無動靜。挨批行政怠惰。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/23 16:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中人口突破285萬人，北屯區人口更突破31萬人，光廓子里人口就比中區人口還多，有里長服務2萬多人、鄰長服務3千多戶，多年來地方屢有鄰里長「同酬不同工」怨言，里鄰劃分遙遙無期，議員曾朝榮痛批外縣市包括新北、桃園最近均有分里進度，盧團隊7年來分里分鄰仍零進度，根本行政怠惰；民政局長吳世瑋說，持續溝通。

市議員蔡耀頡指出，台中市北屯區人口逾31萬多，太平達20萬人，市府應儘快協助分里減壓，以免里長負擔沈重，若分里較為困難，可先處理分鄰問題。

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議員曾朝榮指出，北屯區人口全市最多，光廓子里人口就破2萬8千人，單一個里比中區總人口還多，里長有1人服務逾2萬人，卻有里長只要服務幾百人，甚至有鄰長一人要服務3千戶，卻有鄰長只須服務10來戶，嚴重「同酬不同工」，地方苦等分里分鄰，卻遙遙無期。

曾朝榮指出，前市長胡志強及林佳龍都可以分里規劃，盧秀燕已上任7年卻動也不動，外縣市包括新北市及桃園市都有分里規劃，只有台中市零進度，根本行政怠惰。

吳世瑋說，需要溝通達成共識才可能分里；曾朝榮不滿指出，多年來市府只會喊溝通，因少數個人的偏見影響整個城市的進步，空喊溝通根本是行政怠惰。

北屯區議員陳成添也指出，目前確有部份里長及鄰長服務人數差別太大，分里分鄰確有需要，盼民政局及區長全力溝通；他另指出，鄰長是服務第一線，但目前中市60歲以上的老人鄰長佔77%，鄰長高齡化現象未來恐面臨無人接任的困境，建議可先讓有意願的年輕人與老鄰長一同服務，進行經驗傳承、培養新血。

吳世瑋則仍是強調，針對分里分鄰因有不同意見，市府就是持續溝通，分里須達共識才能推動，分鄰會另進行研議。

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