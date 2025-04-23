國民黨板橋區主任涉幽靈連署案 譚鎮耀、王昱人抗告遭駁確定

罷免蘇巧慧案領銜人譚鎮耀。（資料照）

2025/04/23 16:59

〔記者楊國文／台北報導〕新北地檢署偵辦民進黨立委蘇巧慧等4人遭提議罷免涉幽靈連署案，聲押國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人，新北地院16日均裁定交保，檢方對謝慶認等5人提起抗告，高等法院昨將檢方對謝慶認、蔡甘子、羅大宇3人的抗告案均駁回確定，今天下午又將罷免蘇巧慧領銜人譚鎮耀及罷免蘇巧慧及吳琪銘案的總召王昱人的抗告案駁回確定。

高院裁定指出，王昱人、譚鎮耀涉犯個資法、刑法偽造文書、選罷法等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串證及滅證之虞，不過，全案有客觀事證可供調查或鑑定，並非完全仰賴王昱人2人與共犯間一致供述才可以釐清，藉由具保及限制住居、出境、出海等手段，應可替代羈押而確保偵查程序順利進行，因此一審原裁定並無違誤或不當，檢察官抗告為無理由，故予駁回。

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國民黨發動罷免新北市民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸與李坤城，被檢舉連署資料出現冒用死者個資與簽名情形。

新北檢接獲情資，向中選會、新北市選委會調取資料分析比對，認為涉犯刑法偽造文書與個人資料保護法等罪嫌，本月15日指揮調查局同步搜索國民黨新北市三重、板橋2個區黨部等30處地點，約談20多人到案。

檢察官漏夜複訊後，以犯罪嫌疑重大、有勾串滅證之虞為由，聲押禁見國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀與提議罷免召集人王昱人共6人，李姓志工等20人分別交保5萬元至12萬元。

檢方複訊後，將謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華，提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人聲押禁見。

新北地院16日開羈押庭審理，認為謝慶認6人涉犯刑法行使偽造私文書、個資法第41條非法利用他人個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，但審酌6人涉案情節、分工角色、行為態樣，檢察官偵查進度及比例原則，諭令謝慶認20萬元、蔡甘子3萬元、羅大宇20萬元、應大華15萬元、王昱人20萬元、譚鎮耀20萬元交保，均禁止出境、出海6個月，及限制住居。

新北檢不服裁定，認為謝慶認、蔡甘子、羅大宇、譚鎮耀及王昱人等5人有勾串、滅證之虞，對5人提起抗告。

罷免蘇巧慧及吳琪銘案的總召王昱人。（資料照）

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