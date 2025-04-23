宜縣議會連兩天下午流會 民進黨團批草率散會、議長反擊：為何不出席？

宜蘭縣議接連兩天下午，因人數不足開會即宣佈散會，昨天下午除主持議事的議長張勝德，整個偌大議事廳，只有無黨籍議員邱素梅在場。（取自宜縣議會官網）

2025/04/23 16:54

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議會昨、今連續兩天下午，因人數不足開會即宣佈散會，未進行任何議案審查與討論，造成議事空轉，效能不彰。民進黨團批評議長張勝德草率散會，不尊重公務員，影響人民權益。國民黨團表示，議員各忙各的，不了解為何未出席？張勝德反擊，議員不準時開會，他依議事規則主持會議，有何問題？

縣議會昨、今兩天都進行縣府墊付案審查，昨天下午兩點開會，整個偌大的議事廳只有主持議事的議長張勝德與無黨籍議員邱素梅出席；張宣佈開會，邱問：「只有我們兩個，怎麼開會。」張勝德只好宣佈「今天會議到此結束，散會」，前後只有1分多鐘時間。對此，邱素梅說，她知道大家都忙，但開會時間還是應該踴躍出席。

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今天下午則是2點半開會，33位縣議員來了10個，分別是國民黨5人、民進黨3人、無黨2人。國民黨議員沈志弘質疑「人數不足怎麼開會」；張勝德回稱「比昨天還好」；但沈堅持人數不足，最後同樣宣佈散會，前後約2分多鐘。

對於連續兩天下午流會，民進黨議會黨團與黨部都將矛頭指向議長張勝德；黨團總召陳文昌、黨部主委邱嘉進都批評張「罔顧慣例、草率散會」；陳文昌質疑張勝德開會時間不固定，有時2點、有時3點、有時2點半，會造成議員困擾或忘記，開會時間是要徵詢議員意見，張自作主張，不遵守議事規則。

陳文昌還說，人數不足，依以往議事慣例是先休息，請議事組連絡議員參加，盡量把會開成，張勝德接連兩天草率散會，不只剝奪議員監督縣政權力，也不尊重在場備詢的公務員，浪費他們時間，也影響人民權益。

張勝德反擊，開會時間都有簡訊通知，議員都很忙，但為何有人可以準時開會，有人卻不行，陳文昌自己不來，還有資格可以講別人，請問準時的議員為何要等不準時開會，有議員質疑人數不足，他只能宣佈散會，若繼續開，通過的議案也會被質疑無效，散會是很無奈的決定。

張勝德無奈地說，議員開會、監督縣政是職責，希望大家踴躍出席，讓議事運作順利進行，不要有太多的口水戰。

國民黨團書記長林義剛說，不了解議員為何不來開會，可能各忙各的，還是希望大家能踴躍出席議會。

宜縣議員33人，須一半議員出席才達法定開會人數；這兩天是農民曆的「好日」，許多議員忙於跑紅白帖以及為民服務案件，因此未來得及出席。

宜縣議會昨天下午只有邱素梅議員在場，她問議長張勝德：「只有我們兩個，怎麼開會。」（取自宜縣議會官網）

宜縣議會連續兩天開會即散會，議長張勝德（見圖）被民進黨抨擊草率散會，他反擊民進黨為何不準時出席開會？（取自宜縣議會官網）

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