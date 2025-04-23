公督盟再批「國安擋案王」 林思銘：毫不掩飾扮演執政黨側翼打手

藍委林思銘反批公督盟就是「只督藍白盟」，毫不掩飾扮演執政黨的側翼打手，更淪為只會造假玩弄數字的「數字拼裝盟」。（資料照）

2025/04/23 17:05

〔記者林欣漢／台北報導〕公民監督國會聯盟公布數據，質疑國民黨立委林思銘擋了124次國安法案，位居「立法院國安擋案王」，林思銘駁斥是謠言惑眾、政治抹黑，公督盟應改名為「只督藍白盟」。公督盟今天發聲明反批，立法院官方公報清楚記錄，不容「立法院國安擋案王」狡辯；林思銘下午再反擊，公督盟自詡為監督國會的獨立機構，卻一再操作灌水統計、政治貼標與散謠污名的卑劣手段，毫不掩飾地扮演執政黨的側翼打手。

公督盟指出，林思銘多次利用程序漏洞，未說明阻擋案由就提出「暫緩列案」，變相將其不順眼的提案全面封殺，惡意踐踏民主程序。根據立法院議事公報，公督盟檢核第11屆立法院上任至今年3月底，程序委員會總共41場的會議紀錄，統計出所有關於「惡意暫緩國安法案」的提案紀錄，光是「兩岸人民關係條例」第9條及第91條修正草案（立委赴中報備制度），就累積282件提案被暫緩列案。

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對此，林思銘說，公督盟重提所謂「林思銘封殺124案」，甚至進一步操作數字膨脹到282件國安法案遭暫緩列案，這種灌水統計、政治貼標與散謠污名的卑劣手段，更加坐實根本就是「只督藍白盟」，毫不掩飾地扮演執政黨的側翼打手。

林思銘強調，本屆第二會期程序委員會僅召開17次，所謂「封殺124案」、「暫緩282案」的說法早已邏輯破產，完全就是荒謬統計，混淆視聽。若照公督盟的說法，相同且只提出過一次的提案，若於程序委員會中，經投票後，於不同開會日期，被列為「暫緩列案」時，便被當作每次都是「新提案」，而進行重複計數，也就是說，若是相同一個法案，於不同開會日期，各被暫緩一次，就算成是三次不同的全新提案被暫緩。「這是監督還是故意灌水？這是事實還是刻意造謠？」

林思銘說，若是公督盟有認真去查證，就可以知道，在本屆有提出相同條文提案的紀錄，只有15件修正提案，這樣大的數字落差，除了證明公督盟不僅沒有做好事實查證的基本功，更已經淪為只會造假玩弄數字的「數字拼裝盟」。

林思銘再次強調，在本屆第二會期擔任黨團幹部，依法履行議程協商及提案意見彙整之責，代表的正是支持在野陣營選民的聲音與期待。將黨團集體立場簡化為個人行為，甚至將「掛名提案」與「主動封殺」混為一談，這種粗暴推論根本毫無法治素養可言。

林思銘說，民主社會中，制度即防線，程序即正義，請正視問題實質；凡涉國安、涉憲政爭議法案，更應經過周延程序審查，絕非以逕行排案試圖強渡關山，將立法院當作執政黨的立法局；監督的本質是查核權力、對抗濫權，但當一個自稱中立的民間團體，選擇性揭露數據、重複計算的灌水膨脹數據，標籤化在野立委，這樣的公督盟，應該先從監督自己，重新做起。

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