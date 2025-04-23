赴北檢非法集會民進黨團批帶頭違法 蔣萬安爆氣回嗆

台北市長蔣萬安（右）23日赴民進黨團說明市府重大法議案，主持會議的黨團總召陳慈慧（左）開場即先譴責市長蔣萬安日前出現在禁止集會遊行的場所，帶頭違法。（記者張嘉明攝）

2025/04/23 17:06

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（23日）中午前往議會民進黨團說明重大法議案，面對綠營議員連番抨擊蔣身為市長卻赴北檢抗議帶頭違法，蔣萬安回嗆，今天是不是違法，「不是我說了算，也不是議員你們說了算，也不是內政部長說了算」引起譁然，議員王閔生拍桌怒罵，蔣萬安也不示弱高分貝回應，一旁的副市長李四川趕緊拍拍蔣萬安的手安撫，蔣萬安掌握麥克風優勢舌戰議員，回嗆把「剛錄影全放出來」，氣氛相當火爆。

蔣萬安今天到台北市議會民進黨團說明重大法議案，開場前氣氛輕鬆，但會議開始後，總召陳慈慧先就蔣萬安於4月17日到北檢前聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹一事表態，指蔣萬安帶頭違法，第一輪發言的簡舒培、林延鳳、劉耀仁也呼應相同立場；蔣萬安回應時表示，是不是違法不是「議員你們說了算，也不是內政部長說了算....」

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陳慈慧先發言表示，蔣萬安自稱市民的身分到北檢前集會，不僅違反集遊法，還在禁制集會區帶頭違法；蔣萬安就是台北市長，不可能選擇性迴避掉市長的身分，當有政治需要時，說自己是市民，撇開市長的責任，這對市民來講就是一種災難、危險。並指他近來的作為都是個人的政治操作跟盤算，這會讓市民跟民進黨團對他的質疑越來越多，

蔣萬安回應強調，他當天就是以市長的身分，也是一個公民、三個孩子的父親；到現場也強調，要警局同仁一切依法辦理、依法行政，他自己的行為，所有的相關責任，他個人承擔，強調「今天市府團隊來到民進黨團也是受邀來說明這個會期的重大法議案」。

簡舒培、林延鳳、劉耀仁等也接著提出他帶頭違法的質疑，簡舒培提醒蔣萬安雖然是國民黨員，但不要忘了也是台北市長，以身作則很重要；林延鳳認為於公於私，蔣萬安都站不住腳。

蔣萬安回應表示，4月17日傍晚6點20分，警察局長李西河打電話給他，他明確的表明「一切依法辦理，依法行政，該怎麼做就怎麼做」，他自己的行為所衍生的各項責任他個人承擔；「是不是違法，不是我說了算，也不是議員你們說了算，也不是內政部長說了算，是法律、警察局依法認定，依法辦理。」

民進黨議員聞言炸開，「是要來吵架」、「你在講什麼」、「越說越激動」...蔣萬安依然拿著麥克風，高聲說「我是要回應你們議員的質問」；王閔生拍桌「你在這邊狡辯幹什麼」，蔣萬安也拉高聲量「我們在說重大法議案啊」，嗆黨團「今天你們黨團要提政治議題，抱歉，不是我們來的目的，也不是黨團邀請我們的目的」；議員說，那就回答市政問題就好了？蔣萬安再嗆「那你議員為什麼要提，你們要我回應啊......如果你們要堅持提這種政治議題」，王閔生再拍桌，「這是民進黨團，今天不是我們邀請你們的，是你們要來說明的。」

蔣萬安強調，就是聚焦在10件重大法議案，議員不要提倒閣、不要提帶頭違法，李四川見狀拍蔣萬安的手安撫，有議員出聲「誰跟你提倒閣啊，沒人提倒閣啊」，蔣萬安變臉說「你看看.....來，剛錄影全放出來，說我在政治議題上提倒閣、提這些」，雙方吵成一團，互不退讓。

王閔生說，剛剛也有討論到鮮奶週報，強調蔣萬安回答政治議題時，要以市長的高度，到民進黨團要尊重，若要這樣，大家以後都是吵架，何必來呢？洪婉臻也表示，4月17日後兩天將近有30、40則民意透過1999反映質疑市長帶頭違法，市長室至今都沒有回應。

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