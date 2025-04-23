曾幫高凌風喬事 雲林前口湖鄉長蔡永常辭世享壽76歲

雲林縣前口湖鄉長蔡永常（左）昨晚離世，享壽76歲。（圖翻攝自蔡孟真個人臉書）

2025/04/23 16:45

〔記者李文德／雲林報導〕綽號「黑松」的雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常，傳出昨（22）日辭世，享壽76歲。其女兒、雲林縣議員蔡孟真證實父親昨晚於家中離世的消息。由於蔡永常早年叱吒縱貫線，有「縱貫線教父」之稱，病逝消息一出，令各界震驚且不捨。

蔡永常年輕時在北港鎮以開計程車為業，當時結交縱貫線大哥「朱玉麟」，因其個性海派很得賞識，朱玉麟離世後，蔡因豪爽、講義氣的風格，聲名如日中天，成為縱貫線上的一席之地，甚至因常出面調解江湖紛爭而獲得「縱貫線教父」名號。

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蔡永常因其皮膚黝黑也得綽號「黑松（常）」，1970年代率眾南下高雄發展，並透過娛樂產業結識南北二路的多位大哥。因其對藝人一言九鼎，在當代的秀場影響力很大，亦在高雄為自己打出「北港黑松」的名號而聲名遠播。

地方人士指出，當年高凌風因拒唱事件遭竹聯幫砍傷，事後高南下尋求蔡永常庇護，蔡同意代為出面與竹聯幫談判，並邀請十大槍擊要犯之首楊双伍、「軍火大亨」許金德等人加入，最終在高公開道歉並補唱一檔秀後，避免一場紛爭，此後不少藝界名人都想與他結識。

1996年蔡永常投入政壇，參與第3屆國大代表選舉以高票當選，隔年政府執行治平專案掃黑，蔡永常成了第一個「坐」直升機到綠島監獄的中央級民代、2002年蔡投入第7屆北港朝天宮董事選舉並問鼎董事長，2005年選上縣議員，但隔年因賄選被判當選無效，後來雖再度投入朝天宮董事選舉，仍以一票之差輸給胞姊曾蔡美佐。

2009年蔡再投入口湖鄉長選舉當選，2014年連任，但2016年又因涉人事案被起訴判刑，同年7月辭去鄉長之職，入監服刑不久後，因身體不適獲保外就醫。

蔡永常非常喜歡養殖業，曾自豪是養殖文蛤的「土博士」，這幾年淡出政壇，在口湖老家專心水產養殖與農作，他常常會親自下廚烹調，強調天然的最好，堅持不添加過多調料，廚藝也獲得友人讚賞。

地方人士說，他養文蛤時，因當年沒有人工繁殖技術，他為研究曾自設小水族箱，並裝置放大鏡，不眠不休觀察好幾天，只為觀察繁殖過程，可見他做事很認真，一定要達到心中理想目標。對於蔡永常離世消息，萬分不捨。

女兒、縣議員蔡孟真證實，父親昨晚於家中離世，也謝謝各界關心，目前先專心處理父親身後事。

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