多數藍委不贊成倒閣 國民黨黨政高層：政治算計太多不會提

國民黨與民眾黨昨舉行在野領袖峰會。對於是否發動倒閣，國民黨主席朱立倫今日表示，他調查黨內立委意見，絕大部分的人都不贊成以倒閣方式「自傷」。（記者林欣漢攝）

2025/04/23 16:30

〔記者林欣漢／台北報導〕台北市長蔣萬安日前拋出倒閣說，國民黨主席朱立倫表示，他調查黨內立委意見，絕大部分的人都不贊成以倒閣方式「自傷」。國民黨黨政高層直言，若政治算計太多，去估算倒閣是否能成功、倒閣後的選舉等，那還是不會提出。因為風險太難評估，50多席藍委，意見都不同，有人贊成重選，有人不贊成，最後還是無法決定。

黨政高層表示，倒閣與覆議都是憲政設計上，行政、立法相互監督制衡的合法武器，若條件允許，任何時間點都可以提出不信任案，例如，行政院多次覆議案都被否決，那就是立法院該展現尊嚴的時候，透過提出不信任案，讓內閣認知到在憲政上這樣做太超過了，因此提出不信任案，就是一個態度的表達。

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黨政高層說，提不信任案不見得會倒閣，若不信任案未通過，就只是一個象徵性的意義。若真的要倒閣成功，那時機及條件就要具備，之後才有解散國會，重選等議題，憲法是有步驟的。

黨政高層指出，國民黨只有54票，未達通過不信任案的57票門檻，即使提出不信任案，沒有民進黨或民眾黨的支持，客觀條件上不會通過。若民進黨跟進，代表連執政黨自己也認為內閣做得不好，那的確應該解散，至於解散後，要不要重選，由總統決定，可以換內閣，不重選，也可以全部解散，於2個月內重選。

黨政高層表示，其他政黨是否跟進，是他們的事情。若要進行政治算計，去估算倒閣是否能成功、倒閣後的選舉等，那最後一定會考慮太多，還是不會提出不信任案，因為風險太難評估，50多席藍委，意見都不同，有人贊成重選，有人不贊成，最後還是無法決定。

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