基隆檢警大清早查連署人 鄭文婷：喚起白色恐怖陰影

基隆市民進黨議員鄭文婷指檢警18日清晨訪查罷免林沛祥提議連署人的作法，喚起民眾對權威時代白色恐怖的陰影。（記者盧賢秀攝）

2025/04/23 16:21

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆罷免國民黨立委林沛祥提議連署有116件涉偽造文書，基隆檢警18日清晨6點多前往連署人家中按鈴詢問連署真偽，引發爭議，市議員鄭文婷表示，民眾在毫無預警的情況下被登門查訪，甚至要求重新簽名、全程錄影，有些被要求前往警局製作筆錄，讓民眾備感壓力，也喚起社會對威權時代白色恐怖的陰影。

鄭文婷強調，罷免是憲法保障的民主機制，連署人是表達民意的公民，不應被當成偵查對象對待。民眾突然被叫醒，還要去製作筆錄，讓民眾感覺自己就是偵查的對象，最近很多民眾來連署時抱怨，「是不是做錯了什麼？這樣還能再簽嗎？」顯然司法行為可能在無形中干擾了民主運作的界線，讓合法連署民眾恐怕會選擇沉默，產生寒蟬效應。

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鄭文婷播出2段錄音檔內容，當事人明確表達連署書是本人簽名，家人也是親自簽名，因趕著上班無法配合調查，希望能夠透過錄影等方式證明，但警員仍堅持希望民眾可以配合，她認為可以有更彈性做法，用錄音錄影佐證。

最後她表示，刑法規範的偽造文書是未經署名者同意，就擅自在文件上簽署他人的名字，且「足生損害於他人」的犯罪行為，如果僅是家人之間、朋友之間經過授權代簽署，都不算犯罪行為。鄭文婷呼籲「簽名不是罪，公民不是犯人。我們不該讓台灣的民主倒退，這個責任當然包括檢警調。」

此外，對於林沛祥對法務部長鄭銘謙在立法院答詢，林沛祥反諷表示，認為行政部門高層對一般民眾的生活有些「浪漫化」，令人匪夷所思，呼籲鄭部長不要對檢調下太多指導棋，這樣很難看。

鄭文婷說，林沛祥是刀切豆腐兩面光，當初是誰在沒有證據的情況下，說出116份偽造連署書？現在人家當回事好好發動調查，又有話說了，真的「神也是你，鬼也是你」。

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