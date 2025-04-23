掌握朱立倫「核彈級爆料」 李正皓進一步揭秘：藏在D槽很久了！

政論節目主持人李正皓。（資料照）

2025/04/23 20:14

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍、王鴻薇等人今天（23日）赴台北地檢署遞狀控告政論節目主持人李正皓、民進黨立委王義川等人造謠「國民黨要開放中國醫師」，在此之前李正皓就表示他有3招反制，其中一招是藍營主席朱立倫的「核彈級爆料」，引發外界關注。李正皓今下午進一步透露所謂「核彈級爆料」的內容，是有關於朱立倫2022年選黨主席時密會了某個「極具爭議的人物」！

今天上午10點左右，藍委陳玉珍、王鴻薇、林沛祥等人到北檢外召開記者會，針對他們提出增設離島國際醫療特區草案，在金門設立「國際醫療特區」構想，被李正皓、王義川等人質疑要引進中國醫師，陳玉珍認為遭到綠營惡意抹紅，經蒐集相關資料後，一併提告。

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而李正皓上午8點在Threads上發文表示，「聽說有人要告我？這個名字排序我很滿意，算是國民黨少數有腦的決定。目前我有三招反制。第一招，最無聊；第二招，最狠；第三招，朱立倫核彈級爆料！還沒想好用哪招。」

今下午李正皓在政論節目上具體說明自己會使出哪3招反制，第一招「最無聊」就是告對方誣告，第二招「最狠」就是他直接去加入罷免王鴻薇的志工。至於第三招，曾擔任朱立倫總統競辦發言人的李正皓透露，他的「核彈級爆料」是有關於朱立倫2022年選黨主席時，密會了某個「極具爭議的人物」，「這個料我藏了好幾年，藏在我的D槽深處，人事時地物我全都有！」

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