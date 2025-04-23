10個月離職45人遭質疑管理不當 原民會駁斥：錯誤訊息

立法委員高金素梅近日質疑原民會「人力調動上，10個月近4分之1人員調職，疑似職場霸凌與管理不當」，原民會今駁斥為錯誤訊息。（資料照）

2025/04/23 16:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕立法委員高金素梅近日質疑原民會「人力調動上，10個月近4分之1人員調職，疑似職場霸凌與管理不當」，原民會今駁斥為錯誤訊息，相較過去2年，去年離職率反而降低，一切均依照相關法規辦理。

原民會指出，人員之異動，為法規賦予機關首長之用人權責，與原民會111年及112年職員退離職率分別為15.86%及16.57%相較，去年離職率13.71%反有降低，且辦理人員任免遷調，皆依公務人員任用法及陞遷法辦理，無涉職場霸凌與管理不當等問題。

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原民會表示，人員遷調包含新進、平調、調陞及離退，只要有職務出缺，皆依據職務性質、人員學經歷、工作表現及發展潛力等因素綜合考量，辦理調任或遴補作業。有關質詢指「短短10個月內，異動人數高達45人」，實際是調陞20人、平調10人、調離15人，又調離人員中，其中3人屬政風、主計一條鞭人員，實際離職人數應為12人，尚非所指45人。

原民會分析，人員平調部分，是為強化同仁職務歷練及工作豐富化；至人員調離部分，查去年職員離職率低於111年及112年離職率，該會因地緣及員工戶籍的關係，人員異動率或許較高，但主要調離原因均為返鄉服務之家庭因素，委員對數據的分析，顯未能理解族人在都會欲返鄉工作的需求。

原民會強調，機關基於業務運作及人才培育發展，辦理人員遷調，係屬各機關人事運作常態，更為首長之管理權責，其目的在於強化人員職務歷練及提升各業務推動之效能。

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