陳水扁談「同路人」遭出征 王世堅聲援：很多人認同只是沒說

民進黨今（23）日召開中常會，立委王世堅出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/23 16:05

〔記者陳政宇／台北報導〕前總統陳水扁近日談到，民主時代不應有一言堂，不能因為意見不同就說是「XX同路人」，遭致不少網友留言批評。民進黨立委王世堅今（23日）表示，以陳水扁前總統的高度及氣度，絕非是為個人爭取什麼，而是在提醒整個社會，且很多民眾其實都認同這些看法，只是大家沒說出來而已。

對於外界揣測，陳水扁此言是為爭取「特赦」？王世堅今出席民進黨中常會前受訪表示，沒有、沒有、沒有，以陳水扁的高度及氣度而言，絕對不是要為個人爭取什麼，這是以其擔任過首都市長、兩任總統，所看到的是更深遠的，也是在提醒整個社會。

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王世堅說，他不會因人廢言，何況陳水扁的為人大家很清楚，在公事、國事方面，很少有錯誤判斷，他很正面看待陳的看法和講法。

王表示，尤其是過去民進黨最優秀的3位，陳水扁、前行政院長謝長廷、前副總統呂秀蓮，他們不約而同、同樣都針對這個問題提出看法，自己非常尊重他們，畢竟這些人長年領導台灣的民主運動、領導整個民主進步黨；社會上其實有很多民眾都認同他們的看法，只是大家沒有說出來而已。

對於網路論戰，王世堅認為，當然會有人有不同的看法，希望批評的人適可而止，因為尊重民主前輩是最起碼的事情，不要用奇奇怪怪想法，去揣度他們講這些話的出發點，這樣不好。

王世堅呼籲，喜歡亂批評、揣度別人的，倒是該好好的反思現在的作為；前述3位對民主運動有這麼深遠、重大影響的領導人，若是不願意聽他們的意見，不要聽就算了，別用那種惡言惡語、不堪入目的字眼批評，這樣不好，「過去他們3位貢獻的時候，請問現在批評的人，當時在幹什麼？」

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