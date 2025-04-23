26日上凱道 國民黨：至少5萬人以上 禁止出現五星旗

國民黨23日舉行中常會，會後由文傳會主委林寬裕（中）轉述說明。（記者張嘉明攝）

2025/04/23 15:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨號召全民26日上凱道參加「戰獨裁、站出來」集會活動，國民黨發言人楊智伃今日指出，根據國民黨組發會截至今日中午止的統計，向各地方黨部報名參加26日活動的人數已達5萬人，而且這個數字還不包含議員、議長、立委，因此當天現場人數至少會有5萬人以上，絕對不會像青鳥上週六在凱道集會「莫名其妙的數字」。

對於傳聞當天會有青鳥偽裝成走路工鬧場，甚至還有人會舉五星旗，國民黨有何因應措施？國民黨文傳會主委林寬裕表示，「當天現場會禁止這些東西」，他強調，有很多支持者都有收到相關訊息，為避免被人操弄，國民黨明日上午將召開記者會提醒大家如何防範，他並強調，這場活動以和平理性為訴求，絕不允許暴力發生。

請繼續往下閱讀...

楊智伃則說，很多青鳥、綠營側翼組織想來鬧場、舉五星旗，而且他們在自己的造勢活動中也有舉五星旗的情況，這就相應了綠共、紅共一家親，如果當天現場看到有人舉起五星旗，國民黨會呼籲支持者唯一認定的旗幟就是青天白日滿地紅的國旗，有關凱道集會流程內容，會在明日上午的記者會中做說明。

此外，林寬裕指出，今日中常會上有部分中常委提到，有些人收到一些負面壓力，導致對於上街頭產生疑慮，黨主席朱立倫則回應表示，現在是大家一起行動的時候，26日國民黨會展現最大的能量，呼籲所有人一起站出來。

林寬裕還說，黨內確實有一些人在反映，自己的支持者有收到關於案件的壓力，至於內容為何他不清楚，但也足以看出這個獨裁政府依然持續利用各種可能，打壓大家不要上街頭。

此外，對於媒體提及苗栗縣長鍾東錦表態支持台中市長盧秀燕參選國民黨主席，鍾東錦還提到有9成的黨籍議長都支持盧秀燕，林寬裕則說，現在的當務之急是26日的凱道活動，至於黨主席改選，國民黨有相關規定，會依照黨規行事，對於有多人表態願意加入黨的領導行列，這顯示國民黨人才濟濟，朱立倫也非常歡迎，對於所有願意承擔的同志，黨中央都表達非常歡迎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法