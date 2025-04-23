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    四叉貓曝民眾黨426上凱道每人繳500元 江和樹：非常公道

    民眾黨台中市議員江和樹表示，上街頭是要捍衛柯文哲的清白，因為民眾黨沒錢，收500元坐車和便當非常公道。（江和樹提供）

    民眾黨台中市議員江和樹表示，上街頭是要捍衛柯文哲的清白，因為民眾黨沒錢，收500元坐車和便當非常公道。（江和樹提供）

    2025/04/23 15:49

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨發起「426凱道集會」台灣民眾黨已經決定參加，目前傳出民眾黨想參加還要自己交500元，國民黨則不用交錢，民眾黨台中市議員江和樹表示，這次都是小草自主動員、召集，民眾黨沒錢收500元很公道，還說「我們不怕人家笑，只怕你們沒看到」，上街頭是要捍衛柯文哲的清白。

    網路名人四叉貓在臉書透露，民眾黨各地方黨部開始動員本週六的凱道活動，有的黨部免費，有遊覽車也有便當，有的則要交500元。

    民眾黨台中市議員江和樹今天表示，這次凱道集會黨部沒動員，都是小草自主召集，我們是沒錢的政黨，國民黨因為資源比較多，所以可以不用收錢，強調所收的500元光坐車就要300元，便當一個約80元到100元，還要保險，因此收500元非常公道。

    江和樹表示，不需要這樣笑我們，因為「我們不怕人家笑，只怕你們沒看到」，「426」站出來最重要的原因是「捍衛柯文哲的清白，民眾站出來」，是要表達對於司法不公的不滿，立場非常簡單。

    江和樹強調，台灣民眾黨跟百姓站在一起，要參加的就自己繳500元，我們自己花錢，買到自己的尊嚴。

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