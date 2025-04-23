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    赴北市議會民進黨團說明法議案槓綠議員 蔣萬安回應了

    台北市長蔣萬安23日赴民進黨團說明市府重大法議案。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安23日赴民進黨團說明市府重大法議案。（記者張嘉明攝）

    2025/04/23 15:55

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安今（23日）赴北市議會民進黨團進行重大法議案報告，許多議員批評蔣萬安身為台北市長，4月17日卻公然違法到北檢前集會；蔣為此也數度與議員們唇槍舌劍，場面火爆。會後蔣萬安受訪表示，大家都有不同意見，都希望讓市政順利推動。

    蔣萬安會後受訪表示，每個會期都會到各黨團做重大法議案說明，這是行之有年的慣例，就是希望彼此溝通、交換意見，大家總是會有不同意見，都是希望讓市政順利推動。

    對於會中副市長李四川傳紙條打pass，蔣萬安說，李四川有就工程部分把目前督導的幾個案子，最新的開會進度提供給他，既然議員有問到，就如實回覆。

    此外，媒體也問，4月17日北檢前集會，北市警將約談國民黨主席朱立倫、發言人楊智伃以及立委謝龍介，會不會認為是政治追殺？對此蔣萬安表示，警察局依法處理，都尊重。

    另外對於苗栗縣長鍾東錦稱台中市長盧秀燕表態會去4月26日凱道遊行，多數藍營正副議長都支持盧秀燕選黨主席，蔣支持嗎？蔣萬安說，4月26日遊行是在野黨號召，希望所有民眾站出來，將民主還給台灣及民眾，當天他也會出席。

    台北市長蔣萬安23日赴民進黨團說明市府重大法議案。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安23日赴民進黨團說明市府重大法議案。（記者張嘉明攝）

    蔣萬安向民進黨團說明重大法議案後受訪。（記者甘孟霖攝）

    蔣萬安向民進黨團說明重大法議案後受訪。（記者甘孟霖攝）

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