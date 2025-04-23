傾向參加4/26上凱道 鍾東錦：藍營有事 藍營大兵不能置身事外

國民黨號召支持者4月26日上凱道，台中市長盧秀燕（左）於今（23）日到苗栗縣出席「中部地區企業座談會」鬆口表示「我願意挺身而出」。無黨籍苗栗縣長鍾東錦（右）也表示，他自詡為藍營大兵，藍營有事情，他也不能置身事外。 （記者彭健禮攝）

2025/04/23 14:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨號召支持者4月26日上凱道，台中市長盧秀燕於今（23）日到苗栗縣出席「中部地區企業座談會」鬆口表示「我願意挺身而出」。無黨籍苗栗縣長鍾東錦同樣也被問及會不會參加？鍾表示，他自詡為藍營大兵，藍營有事情，他也不能置身事外，這兩天跟立委陳超明、邱鎮軍2人討論的結果，「我們傾向會去參加」。

鍾東錦表示，因為他還沒有國民黨籍，所以可能國民黨與他的聯繫管道不是那麼通暢，黨部也沒有給他明確的指示，若個人時間允許，他會參加。

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另，對於台北市長蔣萬安所提「倒閣說」的看法？鍾東錦說，他聽了大家的意見，認為那是一條行不通的路，而且可能性不高，當然此議題拋出，受到社會大眾的重視與討論，對蔣萬安而言是好事，畢竟蔣是藍營一位非常重要的領袖級人物，而且年輕有活力，做事認真，蔣的魄力值得大家敬佩。

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