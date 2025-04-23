為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傾向參加4/26上凱道 鍾東錦：藍營有事 藍營大兵不能置身事外

    國民黨號召支持者4月26日上凱道，台中市長盧秀燕（左）於今（23）日到苗栗縣出席「中部地區企業座談會」鬆口表示「我願意挺身而出」。無黨籍苗栗縣長鍾東錦（右）也表示，他自詡為藍營大兵，藍營有事情，他也不能置身事外。 （記者彭健禮攝）

    國民黨號召支持者4月26日上凱道，台中市長盧秀燕（左）於今（23）日到苗栗縣出席「中部地區企業座談會」鬆口表示「我願意挺身而出」。無黨籍苗栗縣長鍾東錦（右）也表示，他自詡為藍營大兵，藍營有事情，他也不能置身事外。 （記者彭健禮攝）

    2025/04/23 14:51

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨號召支持者4月26日上凱道，台中市長盧秀燕於今（23）日到苗栗縣出席「中部地區企業座談會」鬆口表示「我願意挺身而出」。無黨籍苗栗縣長鍾東錦同樣也被問及會不會參加？鍾表示，他自詡為藍營大兵，藍營有事情，他也不能置身事外，這兩天跟立委陳超明、邱鎮軍2人討論的結果，「我們傾向會去參加」。

    鍾東錦表示，因為他還沒有國民黨籍，所以可能國民黨與他的聯繫管道不是那麼通暢，黨部也沒有給他明確的指示，若個人時間允許，他會參加。

    另，對於台北市長蔣萬安所提「倒閣說」的看法？鍾東錦說，他聽了大家的意見，認為那是一條行不通的路，而且可能性不高，當然此議題拋出，受到社會大眾的重視與討論，對蔣萬安而言是好事，畢竟蔣是藍營一位非常重要的領袖級人物，而且年輕有活力，做事認真，蔣的魄力值得大家敬佩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播