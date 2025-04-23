蔣萬安暴怒嗆衝北檢「非市政問題」 顏若芳：帶頭違法還惱羞

民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

2025/04/23 15:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長蔣萬安今赴民進黨議會黨團說明重大法議案，因綠營議員輪番質疑蔣萬安赴北檢違法，蔣萬安爆氣反擊。對此民進黨議員顏若芳表示，蔣萬安竟跑來民進黨團會議室找架吵！帶頭違法還惱羞，是午覺沒睡飽嗎？

顏若芳今日在臉書PO文表示，今天，台北市長蔣萬安主動來拜會民進黨團希望說明本會期重大法議案並接受問答，許多議員都相當關心市長參與4月17日國民黨違法集會一事，不過一談到這題蔣萬安就瞬間暴怒開嗆扯這不是市政題，違法亂紀還敢這麼囂張，北市府現在是要戰狼化了嗎？

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顏若芳指出，蔣萬安頻頻聲稱自己參加集會是以「個人身分」、「自己負責」，開心就當市長、不開心就變個人，蔣萬安這種沒肩膀又愛甩鍋的惡習，如今終於害到了自己、害到了台北市，我就問蔣萬安，難道市長違法亂紀擾亂治安，不是市政題嗎？挺違法不敢認還意圖文過飾非，不僅不尊重議會，更是藐視市民的智商。

顏若芳續指，昨天上午，有民眾在內湖捷運站周邊站路口宣傳大罷免，結果竟然遭到警方舉牌指出違反集會遊行法，這實在令人詫異，什麼時候站路口宣講需要申請集會遊行了，去網路上一查，你蔣萬安選市長的時候，不僅也站路口，甚至還拿小蜜蜂、麥克風配音響，你有申請集會遊行嗎？鬼才信！

顏若芳怒批，針對此案，警察局在第一時間的回覆更是荒唐，說什麼接獲民眾檢舉妨害安寧，說真的，如果有妨害安寧之嫌，警察局大可以在勸導後找環保局去現場測音貝，如有超標也有《噪音管制法》的相關罰則可以處理，但警察局卻選擇亂把集會遊行法搬出來，這雖然是個案，但極有可能未來變成通案，然而，在台北上有蔣萬安違法亂政、下有警察局當東廠打手，真為台北市民感到不值。

顏若芳說，還記得2020年時，韓國瑜被高雄市民提罷免，當時就傳出韓國瑜市府要將站路口列為集會遊行法申請範疇，人家是禿子跟著月亮走，你現在是蔣萬安跟著禿子走，大開民主倒車、用公權力護航自家立委，嚴重瀆職！

顏若芳直言，此惡例一開，難道從今年下旬的罷免投票到明年你自己的連任選戰，站路口前是不是也都要逐一申請集會遊行搞戒嚴呢？只許州官放火、不許百姓點燈又箝制人民集會自由的市府，實在令人作嘔。

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