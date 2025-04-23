藍營質疑擋預算解凍案 行政院：刪減數與凍結數不確定

立法院國民黨團質疑行政院擋預算解凍，對此，行政院發言人李慧芝今（23）日表示，由於立院刪減的預算數不確定，導致凍結數字的不確定。（資料照）

2025/04/23 15:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨團質疑行政院擋預算解凍，對此，行政院發言人李慧芝今（23）日表示，由於立院刪減的預算數不確定，導致凍結數字不確定，各部會在過去1個月持續準備解凍案，對於文化部有同仁提醒各部門同仁更新相關數據及內容卻反遭肉搜、侵犯個人隱私，相當不妥也不公平。

立法院國民黨團今召開「抓到了！行政院擋解凍預算」記者會。國民黨團副書記長王育敏表示，文化部內部簡訊要求大家確認不要被發現「早早就寫好，現在才送出」的字眼，凸顯行政院長卓榮泰擋解凍報告還說謊，拿解凍案來做政治操作與政治攻擊，國民黨團予以譴責。

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李慧芝表示，總預算案的凍結數必需基於刪除數來計算，但立法院在今（2025）年1月21日三讀通過114年度中央政府總預算案，在29天後（2月19日）送到行政院的審查報告當中卻沒有提供刪除數以及凍結數，又違憲要求政院自行刪除調整636億元，嚴重破壞憲政秩序，導致總預算案刪除數無法確定。

李慧芝指出，由於立院刪減的預算數不確定，導致凍結數字的不確定，而行政院長卓榮泰為使行政機關能夠正常運作，請陳淑姿主計長在立法院不完整的審查報告中，統計出立法院凍結的項目共有1584項、計1381億元，並於昨（22）日請行政機關各部門就主計總處所設定的標準，儘速將解凍報告送交立法院。

李慧芝說明，各部會在過去1個月也持續在凍結數不確定的狀況下準備解凍案，但這次解凍案相較以往增加許多、解凍條件又有各種樣態，包括違反常規要送立法院院會同意才能解凍的項目，甚至還有違反預算法、違憲的部分，因此其實相當困難，對於文化部有同仁，依例提醒各部門同仁在送出解凍案前，務必依照主計總處所提供的計算標準更新相關數據及內容卻反遭肉搜、侵犯個人隱私，相當不妥也不公平。

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