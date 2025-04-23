侯友宜小內閣人事異動！秘書處長饒慶鈺今卸任返鄉

新北市政府秘書處長饒慶鈺因個人生涯規劃（左）請辭獲准，今天是在職最後一天。（記者賴筱桐攝）

2025/04/23 14:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜第2屆任期剩下約1年半，市府小內閣再傳異動，任職近6年的秘書處長饒慶鈺今天卸任，侯在市政會議表示，饒慶鈺負責國際事務，為新北市拓展國際外交視野，對其離開表達感謝與不捨；饒說，父親年長，身體不如以往，想回家多陪伴家人。

饒慶鈺的父親為前立法院副院長饒穎奇，姊姊為台東縣長饒慶鈴，她曾任外交部歐洲司西歐科科長，台北市政府參事兼國際事務委員會執行長。2018年侯友宜當選首任市長時，延攬擔任市府秘書處長。

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侯友宜表示，饒慶鈺過去6年來戰戰兢兢、全力以赴，幫助新北市在國際舞台上展現成果，秘書處除了負擔國際事務，還有各局處溝通協調等後勤工作，讓市府各單位無後顧之憂。

侯友宜說，人不可永遠在一個位置上，未來饒慶鈺還有很多為民服務的機會，只要為國家和人民做事，用專業報效國家，以積極正面的方式面對挑戰，他都會給予加油、支持的力量；他說，「認真的女人最美」，不管在人生哪一條道路上，都能綻放光芒。

饒慶鈺感性表示，有幸加入新北最強團隊服務，侯友宜常告訴她，珍惜為民服務的每一天，「最好的範例是市長」，例如2019年侯率團參訪芬蘭赫爾辛基有名的圖書館和共融式公園，把最好的東西從國際上帶回來，落實在新北每個角落、造福市民，歷經武漢肺炎疫情、侯競選連任、參與總統大選等階段，「市長都是以身作則，有榮耀與團隊一起分享，有責任一肩扛起」，身為侯團隊一員，她感到驕傲。

饒慶鈺提到，離開市府團隊非常不捨，但她很想回家，多陪伴家人，父親年紀大，身體不如以往，家裡較遠難以兼顧，感謝侯的厚愛、體諒才能暫時休息，她會珍惜這段難得的時間，也會努力充實自己，畢竟世界和國際局勢的變化難以預測，大家的責任更艱鉅，明天起她再也不是捧著鐵飯碗的公務員，而是回歸平凡老百姓。

市府稍早發布人事調整訊息指出，現任秘書處長饒慶鈺因個人生涯規劃請辭獲准，處長職務由技監祝惠美接任，人事命令4月24日（明天）生效。新任處長祝惠美公務經驗豐富，歷經市府技監、工務局局長、副局長及新建工程處處長等職務，在工作岡位上積極奉獻，未來將持續為市政打拚。

新任新北市政府秘書處長將由技監祝惠美接任。（新北市政府提供）

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