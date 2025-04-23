北捷禁食區又不賣食物了 管理辦法升格自治條例引疑慮

北市議會法規委員會今審查北捷修正「大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」案。（記者甘孟霖攝）

2025/04/23 14:51

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運公司為增加商業收入，上個會期提案修正「大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」，將開放禁止飲食區販售食品，並將管理辦法升格為自治條例。今（23日）議會法規會接續討論此案，北捷將「禁飲食區可買食品」條文移除；由於先前此案已經議會大會交付法規會審查，北捷自行修改提案引發議員不滿。此外，議員們對於管理辦法升格自治條例也有所疑慮，此案因而暫擱。

上會期討論此案時，就有議員提出，北捷禁止飲食是怕招來蟑螂、老鼠等破壞捷運電纜線，如今又要開放飲食區販賣食物，難道就不會引來蟑螂、老鼠？且捷運站非禁止飲食區本來就可以賣食物，還要擴大到禁止飲食區都賣？

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今日審查當中，法規會第一召集人吳世正指出，北捷先前送來的版本，已經經過議會大會交付法規會審查，這會期卻自作主張修改條文，將禁止飲食區不得買食品規定放回，質疑不合議事程序，「你們自己改來改去不是開玩笑嗎？愛改就改啊？」

議員陳宥丞詢問，先前提出修法開放禁飲食區販賣食品，是否評估過有多少收益，現在不開放了要怎麼補回？北捷總經理黃清信說，全世界各國條件都不同，有的國家在月台有販售食物，北捷考量販賣點位1年能有180萬元租金收入，如通過後1年可增加450萬至800萬元收入，以北捷5億多元年收，不至於有結構性影響。

此外，法規會委員也對於將管理辦法升格成自治條例有所意見，認為升格後法律位階提高，授予的權力太大，北捷是市府附屬事業，提高法律位階不適當。

法務局長連堂凱說，北捷管理辦法是在1999年地方制度法創設之前就訂定，但當時也有通過議會三讀通過，實質上效力等同自治條例。最終，委員會對於是否升格，在名稱上也暫擱。

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