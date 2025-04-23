國民黨工偽造連署遭押卻要賴清德下台 莊瑞雄批「練痟話」應是朱立倫下台

立委莊瑞雄。（資料照）

2025/04/23 14:31

〔記者林嘉東／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄今質詢法務部長鄭銘謙時，針對國民黨工被北檢羈押後，反過來要求總統賴清德下台，抨擊國民黨「練痟話」，國民黨這麼多人偽造，自己懶惰，不用功去亂抄，把死人也抄進去，應該是政黨負責人下台，卻反過來要求賴清德下台，又不是賴清德下令國民黨去偽造罷免。

立法院司法及法制委員會今天上午就「選舉罷免程序中，如何落實公務員含政務官、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告時，莊瑞雄質詢鄭銘謙，針對國民黨黨工遭北檢搜索羈押後，反過來要求總統賴清德下台，批國民黨到現在還沒反省。

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莊瑞雄表示，針對這一次全國各地在大罷免，罷免是憲法賦予百姓的權利，但如果是犯罪時，反而也是法律賦予執法機關依法偵辦責任，民主不是道具，死人不能連署，造假完再裝傻，就是莫名其妙。

莊瑞雄說，全國目前有這麼多連署涉及偽造與假冒往生者連署案，中選會已告發41件。至於，罷免案發生原因，是因為國民黨加台灣民眾黨在國會佔多數，在政治攻防上，老百姓受不了才發動罷免，接著，2025年3月17罷免案35比零，國民黨慘被KO後，國民黨內部炸鍋，有人認為國民黨主席朱立倫已經輸了3次，要他下台，加上國民黨趙少康說以罷制罷行動已淪為笑話後，國民黨內部壓力炸鍋，無所不用其極。

莊瑞雄舉例，台東從長濱到成功海岸設立風電，台東民代、與民眾反對風電，有人假借反對風電，卻拿出連署書來連署罷免，為了罷免無所不用其極；他曾說過，刑法偽造文書5年以下徒刑，傷害罪拿刀連續砍5個，再砍下去，檢察官受不了，施以預防性羈押。所以，國民黨這種集團性的偽造犯行，檢察官若沒看見，推說是政黨的事，要這法律幹什麼。

「冤有頭債有主」莊瑞雄批國民黨到現在還沒反省，在衝了北檢後，竟「練痟話」，怎麼會檢察官辦人，要賴清德下台，國民黨這麼多人偽造，自己懶惰，不用功去亂抄，把死人也抄進去，應該是政黨負責人下台，卻反過來要求賴清德下台，又不是賴清德下令國民黨去偽造罷免，他認為法務部這次偵辦是不得不辦。

莊瑞雄質詢鄭銘謙：「法務部可以不辦？」鄭銘謙回答，因為告發一定要辦，莊瑞雄接著說：「而且還是公訴罪。」

立法院司法法制委員會，法務部長鄭銘謙備詢。（記者王藝菘攝）

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