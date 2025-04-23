安全查核應以「涉密程度」為標準 立委籲各部會與國防部交流學習

立法院國防委員會，國防部長顧立雄備詢。（記者王藝菘攝）

2025/04/23 14:10

〔記者方瑋立／台北報導〕近期共諜案頻傳，各部會機關開始檢討安全查核機制，外交部政務次長陳明祺今天（23日）答詢時承諾，將會與國防部交流互動，研議比照新的接密查核精進，不以人或職等查核，而以接密程度作為依據，強化內控與教育訓練。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部部長顧立雄、外交部部長林佳龍、國家安全局局蔡明彥長等首長報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。

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民進黨立委陳冠廷詢問，外交部原本查核機制是決定「人」的重要性予以查核，不可以把查核責任丟給法務部，未來考慮何方式精進？同黨立委林楚茵也指出，雖非常肯定外交第一線人員的努力，但中國長期以金錢、債務或其他隱密手段進行滲透，政府有責任建立系統性防線，避免第一線人員在壓力下走偏。

對此，陳明祺答詢時承諾，外交部會與國防部互動、交流，比照國防部新的精進作為方向，作為外交部檢討參考，意即不是以人的職位或職等，而以其接密程度作為查核依據，強化內控與教育訓練。

另外，民進黨立委王定宇詢問國防部未來是否針對接密人員認證，將相關資料建立於個人兵資資料中，納入未來升遷、佔缺的條件，一旦認證等級不符就佔不了缺？而國防部是否會讓全軍知道，機密等級會影響升遷和職務調派，所以要做好潔身自愛。國防部長顧立雄回應，「會，因為他跟人事系統做結合」，未來也會讓全軍知道。

不僅行政人員安全查核需精進，民進黨立委沈伯洋表示，立法委員質詢、開機密會議，其實都接觸得到機密，最近共諜案很多發生在「助理」，如議員、立院助理，就會產生有機會接觸機密的困境，但若要對各黨助理做忠誠考核，又會被批評「政治追殺」，不做又會成為對方的重要滲透對象。

因此，沈伯洋認為，立委本人赴中報准、揭露政治獻金等最基本的揭露應該要做到，若去敵國見了黨政軍，照理說應該要被警示讓社會大眾知道，可惜法案一直被擋。

林楚茵也強調，行政機關不斷強調強化國安法制，然而立院內部卻仍存漏洞。她質疑現行「兩岸條例」中，唯獨民意代表無須申報出入中國，這樣合理嗎？國安局副局長黃明昭對此回應，樂見補法制漏洞，但須交由主管機關與陸委會、立法院一同協商。

國民黨立委馬文君則說，她對限制立委、村里長、宗教人士赴中表示尊重也認同，但她建議其實出國都應該要報備。馬並以涉共諜案遭撤職的前少將羅賢哲為例指出，曾以軍事交流、研討會、休假名義出國至第三國，最後仍淪為共諜。

馬文君表示，對象不僅限於某一黨或某一階層的人，若有必要出國全部都要報備。不過，她也稱，如果要更嚴格像其他獨裁國家管制很多，就像以前出國非常麻煩，好不容易已經離開那個年代，如果現在慢慢地要限縮，希望只要可能有涉密的所有相關人員，只要要出國門，都應該要有相關規範，全面更嚴謹實施，對國安更有保障。

立委林楚茵（見圖）、陳冠廷呼籲外交部比照國防部，精進人員接密查核機制，以實際涉密程度為標準。（林楚茵辦公室提供）

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