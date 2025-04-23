台中「艱困選區」連署告急 原市區樂觀、罷團透露「一定會過」

台中市罷免藍委羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪連署相對樂觀，圖為罷團在南屯舉辦音樂會情形。（記者黃旭磊攝）

2025/04/23 13:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離中央選舉委員會規定二階連署期限不到一週，台中市罷免藍委江啟臣、顏寬恒及楊瓊瓔的罷團領銜及發言人，3名媽媽呼籲選民「不要讓先前努力白費」，宣布連署告急，而原市區罷免羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪連署件數將在本週公布，罷團「展翅廢翔」率先公布「件數穩定成長ing，一定會過」。

女力護國計畫發言人嚴雯馨上午陪中二「解顏團隊」、中三「拒瓔團隊」及「一罷擊臣」領銜人，拜託選民在二階連署期限倒數期限，踴躍連署罷免不適任立委，全力協助「艱困選區」連署過關，罷團公布顏寬恒達標門檻是30278份，目前收到2萬5千份，罷免楊瓊瓔26026份，目前份數約1萬7千份，而罷免江啟臣距離門檻最近，目前收到1萬8千多份，僅剩3千份就可過21060份門檻。

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相較於原台中縣區艱困，原市區罷免羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪收件相對穩定，將在本週聯合公布件數，「展翅廢翔」率先指出，壓到可以心安的收件數相對樂觀，「件數穩定成長ing，一定會過」。

「敲羅行動」發言人萱Eva說，距離設定連署目標還有一段距離，還沒到安全啦，月底也還需時間造冊，至於法定門檻應該沒問題，週五（25日）就有好消息公布。

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