新竹雙罷看板戰開打！竹市各路口成雙罷免及反罷免戰場

新竹市雙罷免的看板戰開打！位在竹市東大路與經國路的路口近期懸掛近180度的多面大型看板，號召市民參與二階罷免連署，看板相當有震撼效果。（記者洪美秀攝）

2025/04/23 13:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、亂刪預算藍委鄭正鈐）二階連署進入最後倒數衝刺階段，而新竹市多個重要路口也成了雙罷免及反罷免的文宣看板戰場。新竹雙罷總部近期在東大路與經國路懸掛近180度的巨幅看板，細數為何要罷免賣台立委鄭正鈐與貪污市長高虹安，還號召月底前趕緊簽二階罷免連署書。而反制罷免的高虹安也在竹市及竹縣多個路口懸掛「安定新竹罷免投不」的看板。

新竹雙罷總部領銜人戴振博表示，目前二階罷免連署已進入最後倒數階段，為衝高連署份數，最後這1週也出動小蜜蜂到府收件及站路口號召連署，同時也在各大路口豎立看板，號召市民一起簽下二階罷免連署書，並以「搶救台灣搶救民主」為主，呼籲市民連署，罷免賣台亡國的立委鄭正鈐及貪污犯高虹安，號召大家衝出來連署。

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位在東大路與經國路的新竹雙罷免看板相當長，幾乎呈180度的多面看板，相當有震撼力，也吸引許多路口民眾目光，就連停等車輛都會看到這面看板。其中鄭正鈐部分也細數鄭正鈐在國會亂刪預算的結果，包括新竹市的社福及科技預算都被亂刪等。

而國民黨立委鄭正鈐與涉貪停職市長高虹安今天傍晚也要與國民黨主席聯手召開反惡罷的說明會，並號召市民參與藍白426要在台北凱道舉行的戰獨裁站出來的活動，這也是高虹安與鄭正鈐在上一次民眾黨舉行的「人民要當家」宣講活動後，再度一起辦反罷免活動。

新竹市雙罷免的看板戰開打！位在竹市東大路與經國路的路口近期懸掛近180度的多面大型看板，號召市民參與二階罷免連署，看板相當有震撼效果。（記者洪美秀攝）

新竹市雙罷免的看板戰開打！要被罷免的涉貪停職市長高虹安也在各大路口豎立反罷免的看板。（記者洪美秀攝）

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