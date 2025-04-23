赴中交流政治人物多為國民黨！ IORG：夏立言獲中共官媒提及最多

台灣民間研究團隊IORG最新研究指出，2024年赴中參加涉台產業交流的重要政治人物中，國民黨副主席夏立言是獲中共官媒提及次數最多的人。（圖擷取自IORG臉書）

2025/04/23 13:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台統戰滲透不斷，台灣民間研究團隊IORG最新研究指出，2024年赴中參加涉台產業交流的重要政治人物中，國民黨副主席夏立言是獲中共官媒提及次數最多的人。不過，在台灣參與者之中，可辨識身分者僅佔推估參與人次1%。

台灣資訊環境研究中心IORG研究，2024年赴中參加涉台產業交流的重要政治人物，包括19位藍營現任立委、9位藍營現任縣長、議長、國民黨副主席、新黨正副主席、前總統馬英九。

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IORG彙整，19位赴中的現任立委，皆為國民黨籍或加入立法院國民黨團運作，有陳玉珍、傅崐萁、王鴻薇、陳雪生、蘇清泉、高金素梅、羅明才、徐欣瑩、鄭正鈐、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、鄭天財、黃仁、翁曉玲、林倩綺。

研究指出，赴中9位現任縣長、議長皆為國民黨籍，或獲國民黨支持的。有雲林縣長張麗善、連江縣長王忠銘、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美，以及澎湖縣議會議長陳毓仁、金門縣議會議長洪允典、連江縣議會議長張永江。

據分析，前往中國政治人物之中，曾任重要公職者，有前總統馬英九、前行政院長劉兆玄、前海基會董事長林中森；現任重要黨職者，則有國民黨副主席夏立言、連勝文，新黨主席吳成典、副主席林易陞，夏立言是獲得中共官媒提及次數最多的政治人物。

IORG強調，中共中央台辦所屬官媒「中國台灣網」2024年間至少提及849場涉台產業交流活動，至少提及782位台灣人名。中國涉台產業交流活動有利中共「以商逼政」目標，在台灣參與者中，可辨識身分者僅佔推估參與人次1%，台灣政治人物赴中交流應充分揭露資訊，並受公眾監督。

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