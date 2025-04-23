會晤美前國防次長訪團 賴清德盼台美強化「非紅供應鏈」合作

賴清德總統今接見由美國前國防部次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）率領的新美國安全中心（CNAS）下一世代國安領袖計畫（Next Gen）訪問團。（圖由總統府提供）

2025/04/23 13:23

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見新美國安全中心（CNAS）下一世代國安領袖計畫（Next Gen）訪問團，感謝美國政府多年來持續對台軍售，支持台灣提升國防實力，期待台美繼續加強合作，為彼此的國防產業發展以及打造「非紅供應鏈」帶來更多成果，台灣也將整合「台灣投資美國隊」擴大對美投資，讓台美經貿合作更緊密；率團的美國前國防部次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）表示，現在正是增進對話與合作，尋求更多機會共同推動區域和平穩定的重要時刻。

賴清德指出，傅洛依是台灣的好朋友，長期致力於台灣與美國的各項合作，歡迎她率領「下一世代國安領袖計畫」成員來訪。「新美國安全中心」是華府研究美國國家安全及國防政策重要智庫，Next Gen計畫更是培育美國國安、外交領域人才的搖籃，今年訪團規模更勝以往，顯示美國新生代領袖對台灣更加重視。

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賴清德表示，訪賓關注的台海議題已是全球性議題，國際間有高度共識，台海和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對來自中國的軍事威脅，台灣提出「和平四大支柱行動方案」。第一，積極推動國防改革，提升全社會防衛韌性，國防預算並將提升到GDP 3%以上；第二，強化經濟韌性，「立足台灣、布局全球、行銷全世界；第三，與民主陣營肩並肩發揮威懾力量，以實力達到和平；第四，在對等尊嚴之下，台灣願與中國交流合作，謀求兩岸和平穩定。

賴清德提到，《台灣關係法》立法剛於4月10日滿46週年，感謝美國政府多年來持續對台軍售，支持台灣提升國防實力，一起維護印太區域和平穩定，未來期待台灣和美國繼續加強合作，為彼此的國防產業發展以及打造「非紅供應鏈」帶來更多成果，同時進一步深化經貿夥伴關係。

賴清德說，美國現在已經是台灣主要投資對象，未來我們將推動「台灣加1」，也就是台灣加美國的新布局，政府將整合出「台灣投資美國隊」，擴大對美國投資，也希望讓台美經貿合作更緊密，雙方能互惠互助，創造雙贏發展，同時降低台美雙邊貿易逆差。

傅洛依表示，誠如賴總統所言，此行訪團成員都相當傑出，過去參與這項計畫的成員，許多已經成為美國國會議員、政府專家，或是智庫及私部門的領袖。她很榮幸能對此投注心力，也很感謝賴總統願意撥空與他們交流。

傅洛依說，訪團在此關鍵時刻造訪台灣，當前的地緣戰略環境充滿變動，有許多不確定性及不可預測性。在此情勢之下，基於彼此共享的價值觀、對於民主及人權的重視，以及印太地區和平穩定的共同利益，現在正是增進對話與合作，尋求更多機會共同推動區域和平穩定的重要時刻。

賴清德總統今接見由美國前國防部次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）率領的新美國安全中心（CNAS）下一世代國安領袖計畫（Next Gen）訪問團。（圖由總統府提供）

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