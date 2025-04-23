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    罷團指控遭盯梢、謾罵 顏寬恒：無端抹黑

    國民黨立委顏寬恒。（記者張軒哲攝）

    國民黨立委顏寬恒。（記者張軒哲攝）

    2025/04/23 13:15

    〔記者張軒哲／台中報導〕全國罷免潮越演越烈，進入二階連署到數階段。面對台中市罷團上午開記者會指控顏寬恒不適任，顏寬恒今日表示，民進黨已經動員全部黨公職，甚至還在議員的服務處進行連署，罷免團體竟然還說他們沒有系統在收集連署，不然他們的文宣費用是誰出的？前往派發文宣的工讀費用是誰出的？根本就是睜眼說瞎話、說謊不打草稿。口口聲聲說自己為人母，卻為孩子做出最壞的示範。

    顏寬恒說，有關健保、長照等基金預算，根本不在這一次公務預算審查的範圍，罷免團體公然造謠還在全部的選區派發文宣，這樣沒有理由的罷免，是不會被人民所接受的。民進黨三番兩次阻撓健保點值提升，不給醫護有更好的環境，醫護怎麼還有心力可以去照顧病人？現在還在無端指責在野黨刪凍健保預算，做賊的喊抓賊。

    至於有關謾罵盯哨的部分，尊重言論自由，也呼籲大家要理性溝通，顏寬恒說，沒有所謂盯哨的問題，如果有危害人身安全的請罷免團體直接去報案，不要用無端的指控還沒有事實證據的抹黑。如果今天罷免理由充沛且有道理的話的話，他們何故會遭到其他人的批評？看來就是罷免理由薄弱甚至連自己在做什麼都不知道。

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