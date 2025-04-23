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    海外台僑心繫台灣 卓冠廷帶回125份海外罷免連署書

    民進黨新北市議員卓冠廷。（圖擷取自臉書）

    民進黨新北市議員卓冠廷。（圖擷取自臉書）

    2025/04/23 15:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免二階連署進入最後衝刺，罷團將陸續在下週起造冊，本週被視為最後衝刺，前往美國演講的民進黨新北市議員卓冠廷也在臉書PO出在美國這段期間收到不同城市的125張連署書。

    卓冠廷在臉書PO文表示，美國洛杉磯的台僑向他說「冠廷，你一定要顧好這些連署書。」這位台僑飛越整個國家來到東岸，就為了把連署書托給卓冠廷帶回台灣，這一次受邀訪美巡迴演講，在各站一共帶回125份連署書，趕在二階的最後階段，全數寄交給各罷團。

    卓冠廷指出，早從3月二階連署開始，全美各城市的台灣人就積極開始連署，從長輩到年輕人都踴躍參與。早在大罷免之前，他們就一直隔海關照台灣，已有上千份的連署書從美國寄回臺灣。

    卓冠廷續指，這新增的125份連署書每一份都小心翼翼地裝好在信封袋中，一來是保護大家的個資，二來也代表他們都是各自從廣大的美國各地郵寄、集中再輾轉到我們手中。再遠，他們都要為台灣盡一份力，我也很榮幸作各位的小蜜蜂，將民意帶回家鄉台灣。

    卓冠廷直言，感謝台灣獨立建國聯盟紐約支部；感謝洛杉磯聖東台灣同鄉會；感謝紐約、紐澤西、華盛頓DC、芝加哥、休士頓、波士頓的鄉親；還沒連署的公民們，趕快連署，沒得連署的，站出來號召連署，守護台灣，我們都有一份！

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