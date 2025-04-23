台灣海洋保育有成 管碧玲列舉10大成績單

台灣海洋保育有成，管碧玲（前排右一）列舉10大政績。圖為總統賴清德（前排中）接見環保團體NGO代表。（海委會提供）

2025/04/23 12:53

〔記者洪定宏／高雄報導〕每年4月22日是世界地球日，海洋委員會主任委員管碧玲列舉「10大」海洋保育亮點成績單，承諾海委會將持續攜手全國海洋保育工作人員及志工堅守崗位，尤其海洋保育法生效以後，海委會及海保署將面臨非常大的責任壓力，她強調：「要做的事情太多了！」

首先，管碧玲預告將第2次發表「國家海洋政策白皮書」、即將頒發「第一屆企業海洋永續貢獻獎」、「海洋保育法」在今年7月應該就會全部生效實施。

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管碧玲指出，「海洋污染防治基金管理會」已經成立；金管會也已同意海洋保育ESG納入公司治理評鑑的範例；大型海洋基礎資料調查船修正計畫，以及建立國家海氣象資料的岸際雷達監控系統都已獲得核定。

管碧玲強調，海委會正在加速建構一個OECM（海洋庇護區架構及有效保育措施區域）試點計畫，並用海洋公益基金的方式保護，另已完成全國海洋保護區評鑑指標。

最後，管碧玲表示，環境部在4月21日的專案小組討論中，同意「藍碳復育的海草床復育方法學」，將在5月送交大會審議，尚有紅樹林方法學待審議，代表藍碳復育向前走一步。

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