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    朱立倫狂罵民進黨獨裁 黃帝穎：不敢提中國公然舔共辱台

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/04/23 14:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫近日在臉書發文「當民進黨正變成共產黨的形狀」，對此律師黃帝穎表示，國民黨戰獨裁卻不敢提中國，國際自由評比中國9分台灣94分國民黨卻辱罵台灣獨裁，國民黨舔共辱台，毫無國際觀。

    黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨主席朱立倫辱罵台灣獨裁，426還要上街戰獨裁，但國際認知真正獨裁的國家是中國，習近平無限任期如同皇帝，且中國一再對台軍事騷擾，美日英澳等國際民主國家均多次譴責中國，但國民黨卻不敢與國際同步譴責中國，不敢對中國「戰獨裁」。

    黃帝穎指出，自由之家（Freedom House）發表2025年全球自由度報告（Freedom in the World），在總分100分當中，中國僅得9分，繼續被列為「不自由國家」。台灣則以94分持續獲評為「自由」。

    黃帝穎續指，國際評比，台灣94分列自由國家，中國僅拿4分列不自由國家，但國民黨朱立倫辱罵94高分台灣「獨裁」，卻指派三大犯罪前科的總召傅崐萁多次到僅有4分的獨裁中國，擺明舔共辱台！

    黃帝穎直言，國民黨顛倒是非毫無國際觀，戰獨裁不敢提中國，公然舔共辱台。

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