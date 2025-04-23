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    首頁　>　政治

    海基會籲謹慎評估赴中風險 應避免帶歷史、宗教書籍

    海基會強調，如確有赴中需求，應注意是否曾有敏感或爭議言行，避免觸及或討論敏感議題及事務、拍攝港口、機場、軍事演習場所、攜帶政治、歷史、宗教等書籍。（圖擷取自海基會臉書）

    海基會強調，如確有赴中需求，應注意是否曾有敏感或爭議言行，避免觸及或討論敏感議題及事務、拍攝港口、機場、軍事演習場所、攜帶政治、歷史、宗教等書籍。（圖擷取自海基會臉書）

    2025/04/23 13:11

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國人赴中失蹤、遭盤查及關押，去年至今累計82件。海基會今日發文指出，建議國人赴中前，審慎評估人身安全風險，如確有赴中需求，應避免攜帶政治、歷史、宗教等書籍。

    海基會舉例，「我接到我兒子朋友的電話，他們本來預計今天要搭飛機回台灣，但我兒子昨天被公安帶走了！」、「喂，海基會嗎？我兒子說他要去大陸玩，哪知道這一去就沒消沒息了，我最近都聯絡不上他！」、「有一個人打電話給我，跟我說我孫子被抓去關了，這是真的嗎？」

    家人在中國被抓了怎麼辦？海基會指出，該會常常接到這類家人心急如焚的詢問與求助電話，海基會同仁除了第一時間安撫台灣家屬心情，同時提供相關諮詢服務及必要協助。

    海基會表示，近年來，中國以「國家安全」為考量，陸續增修或增訂相關國安法令，不斷擴大國安體系及執法權力，國人赴中探親、旅遊、洽公、從事宗教或學術交流活動等，人身安全屢傳遭受侵害或騷擾等憾事。例如在機場遭長時間扣留盤查、檢查手機或電腦等電子設備，或入境後遭扣押、約詢等情形。

    海基會提及，兩岸在法律體制上本存有諸多差異，某些在台灣係屬稀鬆平常的行為，但在中國境內卻可能被認定為違法。因此，建議國人赴中前，審慎評估人身安全風險，思考斟酌赴中的必要性。

    海基會強調，如確有赴中需求，應注意是否曾有敏感或爭議言行，避免觸及或討論敏感議題及事務、拍攝港口、機場、軍事演習場所、攜帶政治、歷史、宗教等書籍。在中國生活、投資經商或求學發展的國人，務必留意相關法令規定，謹言慎行，以免觸法遭致處罰或危及人身安全。

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